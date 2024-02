Meta-Nutzer müssen KI-Inhalte künftig kennzeichnen

Mithilfe von künstlicher Intelligenz generierte Fotos lassen sich mittlerweile längst nicht mehr verlässlich von Originalaufnahmen unterscheiden. Besonders problematisch wird dies, wenn auf diese Weise Personen in ein falsches Licht gerückt oder die Inhalte sonstwie auf manipulative Weise verwendet werden. Die Alarmglocken läuten hier ganz besonders, wenn es um politische Einflussnahme geht.

In den USA stehen in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen an und ebenso wie hierzulande spielen dort soziale Medien eine besondere Rolle, wenn es um politische Meinungsmache geht. Der bei der Facebook-Mutter Meta als Leiter der Unternehmenskommunikation tätige Ex-Politiker Nick Clegg hat vor diesem Hintergrund strenge Maßnahmen angekündigt. Wie das Magazin The Verge schreibt, müssen mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte auf den Plattformen seines Konzerns künftig entsprechend gekennzeichnet werden.

I asked Meta Ai to imagine "a gentleman of leisure "

This is what I got.

Does it fit? pic.twitter.com/hQ6TRtRwgH — Niall Gillett (@niallgillett) January 31, 2024

Meta will entsprechende Fotos auf Facebook, Instagram und Threads über die kommenden Monate hinweg markieren und will künftig zwingend von seinen Nutzern verlangen, dass sie insbesondere realistische und mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Audio- und Videoinhalte entsprechend kennzeichnen. In einem weiteren Schritt sollen strenge Maßnahmen für jene Nutzer eingeführt werden, die diese Vorgabe nicht befolgen.

„Gefahren überschaubar“

Die auf den sich mit rasender Geschwindigkeit fortentwickelnden KI-Anwendungen basierenden Gefahren redet der Meta-Vertreter allerdings klein. Die Industrie sei bezüglich der Kennzeichnung von KI-Fotos durch eingebundene Wasserzeichen sehr gut aufgestellt. Verbesserungsbedarf sieht er dagegen bei Audio- und Video-Inhalten.

Cleggs Worten zufolge ist es jedoch ziemlich unwahrscheinlich, dass man auf den Plattformen seines Unternehmens bevor Meta darauf aufmerksam geworden ist, Audio- oder Videomaterial findet, das in vollem Umfang künstlich generiert wurde und das sehr große politische Bedeutung hat.