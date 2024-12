Meross Tisch-Uhr mit Klima- und Lichtsensoren auch einzeln verfügbar

Meross bietet seine Tischuhr mit Klima- und Lichtsensoren jetzt auch einzeln an. Das Produkt setzt für die Einbindung in Smarthome-Systeme den neuen Matter-Hub von Meross MSH450 voraus, dieser kann allerdings bis zu 32 Geräte verwalten und wird dementsprechend, auch wenn man mehrere der Displays verwenden will, lediglich einmal benötigt.

Ohne Hub ist das Zubehör für 20,24 Euro erhältlich. Im Paket mit Hub bezahlt man momentan 32,24 Euro.

Das erst seit kurzer Zeit erhältliche Zubehör wird von Meross als „Smarter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor“ beworben, uns gefällt vor allem aber die Kombination mit einer prominent im Display präsenten Zeitanzeige. Das Gerät wird dadurch zu einer praktischen Uhr für den Schreibtisch oder ein Regal, auf dem man zusätzlich nicht nur die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch die gemessene Lichtstärke und das Datum ablesen kann.

Die Zeitanzeige selbst lässt sich auf das 24-Stunden-Format einstellen, das darüber angezeigte Datum wird allerdings bislang nur „rückwärts“ im englischen Format eingeblendet. Hier hoffen wir noch auf ein Update mit einer zusätzlichen Einstellungsoption, wir haben den Hersteller bereits darauf hingewiesen.

Historische Daten per App abrufbar

In der Meross-App stehen neben den aktuell gemessenen Werten auch historische Daten mit Verlaufsgrafiken für die letzte Woche, den letzten Monat und das letzte Jahr zur Verfügung. Zusätzlich können die integrierten Sensoren in plattformübergreifende Smarthome-Systeme eingebunden werden.

Die Integration in Apple Home, Amazon Alexa oder andere Plattformen erfolgt über Matter und hat bei uns problemlos funktioniert. In der Home-App können die übermittelten Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstärke dann auch für Automationen weiterverwendet werden.

Über Matter in Apple Home & Co.

Das neue Meross-Zubehör funktioniert batteriebetrieben und lässt sich dementsprechend flexibel verwenden. Die Kommunikation zwischen Uhr und Hub erfolgt energiesparend über den Funkstandard 433 MHz. Der Hub selbst kann dann wahlweise per Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Heimnetz verbunden werden.

Stromsparen dürfte auch der Grund dafür sein, dass sich die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht dauerhaft aktivieren lässt. In der App kann man einen Schwellwert für die Lichtstärke vorgeben, unter dem das Display vorübergehend aufleuchtet, wenn man das Gerät berührt.

Lichtschalter-Tasten integriert

Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die beiden Tasten auf der Oberseite. Hier kann man Kurzbefehle hinterlegen, die sich allerdings nur auf die Meross-App beziehen, um damit beispielsweise Beleuchtungsprodukte oder Steckdosen des Herstellers zu schalten.