„Meine AOK“-App: Üble Performance trifft auf interessante Funktionen

Die App Meine AOK ist eigentlich ein perfektes Beispiel für eine Anwendung, die man einmal öffnet und danach nie mehr benutzen will. Die Entwickler haben das Kunststück vollbracht, die App über die letzten Versionen hinweg stetig zu verschlimmbessern. Der Anmeldeprozess zieht sich inzwischen so lange hin, dass ihr euch locker einen Tee kochen könnt, während die App aus Gründen, die für den Benutzer nicht ersichtlich sind, zwischen verschiedenen Fenstern wechselt.

Die Hoffnung, dass sich all dies mit der neu veröffentlichten Version 5.9.0 bessert, hat sich gleich wieder zerschlagen. Das Update verspricht gleich mehrere brauchbare Funktionserweiterungen, deren Nutzung sich aufgrund der weiterhin vorhandenen Probleme als umständlich und unbefriedigend erweist. Schade, denn die von der Krankenkasse mit ihrer App beworbenen Funktionen klingen zumindest teilweise ganz nett.

Mit Apple Health automatisch Geld sammeln

Mitglieder der AOK können hier beispielsweise einfach einen Bonus erwirtschaften, indem sie eine Verbindung zu Apple Health aktivieren. In der Folge erhält man automatisch Bonus-Gutschriften über jeweils 0,25 Euro, wenn man ein Training von mindestens 30 Minuten Länge absolviert und an Apples Gesundheits-App übertragen hat. Reich werdet ihr dabei allerdings nicht, der maximale Erstattungsbetrag pro Jahr ist hier auf 7 Euro begrenzt.

Weitere Boni kann man durch die Teilnahme an Gesundheits- und Fitnesskursen erhalten. Die neueste App-Version der AOK bietet nun einen Dokumentenscanner, mit dem sich Nachweise direkt mit dem iPhone einlesen lassen. Als weitere Verbesserung haben die Entwickler mit der neuesten Version der AOK-App die Möglichkeit zurückgebracht, sich mithilfe von Push-Mitteilungen auf neu eingegangene Postfach-Nachrichten aufmerksam machen zu lassen.

Warten auf das große Update

Unterm Strich hoffen wir weiter, dass sich das Entwickler-Team hinter der App darum bemüht, die Probleme beim Anmeldeprozess und dem Abruf sonstiger Daten in den Griff zu bekommen. In absehbarer Zeit dürften wir hier die Version 6.0 zu Gesicht bekommen, vielleicht kommt damit auch in diesem Bereich der ersehnte Durchbruch.