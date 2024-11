MediaMarkt Super Select: Bis zu sechs Rufnummern mit einem Vertrag

O2 und MediaMarkt haben die gemeinsamen „Super Select“-Mobilfunktarife überarbeitet. In den zuvor schon bestehenden Tarifstufen hat sich das Datenvolumen deutlich erhöht. Zudem wurde eine neue, günstige XS-Variante für Einsteiger integriert.

MediaMarkt bewirbt „Super Select“ als besonders familienfreundlichen Mobilfunktarif, weil hier bis zu sechs SIM-Karten in einem Vertrag erhältlich sind. So können Nutzer das in den Tarifstufen XS, S, M, L und 60+ mit 24 Monaten Laufzeit auf bis zu sechs SIM-Karten aufteilen, die jeweils eine eigene Rufnummer erhalten.

Vor diesem Hintergrund ist die jetzt angekündigte Erhöhung des Datenvolumens natürlich zusätzlich interessant. In den Tarifstufen Super Select 60+, Super Select M und Super Select L erhält man jetzt mehr als das doppelte Datenvolumen. Beim Tarif Super Select S hat sich das bislang enthaltene Datenvolumen mit nun 15 GB sogar verdreifacht. Der neue Tarif Super Select XS richtet sich an Mobilfunk-Einsteiger und hat bei einer monatlichen Grundgebühr von 3,99 Euro 3 GB Datenvolumen inklusive. Zusätzliches Datenvolumen lässt sich zum Preis von 4,99 Euro für 5 GB nachkaufen.

Unterschiedliche Konditionen offline und online

Leider sind die Konditionen in einigen Punkten davon abhängig, ob man den Tarif online oder offline bucht. Daher haben wir hier zwei unterschiedliche Tarifübersichten bereitgestellt. Weiterführende Infos findet ihr auf der MediaMarkt-Webseite.

Die Leistungen im Telefonie- und SMS-Bereich sind – egal wo gebucht – bei allen Tarifen einheitlich. Hier sind jeweils Allnet-Flatrates enthalten. Die Tarife funken allesamt im 5G-Netz von O2 beziehungsweise dort auf 4G, wenn kein 5G-Netz vorhanden ist. Die Verbindungsgeschwindigkeiten sind mit maximal 50 Mbit/s im Download und bis zu 32 Mbit/s im Upload angegeben.

O2 und MediaMarkt weisen darauf hin, dass Neukunden, die ihre Rufnummer mitnehmen, einen Wechselbonus in Höhe von 30 Euro erhalten.