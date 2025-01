MCON auf Kickstarter: iPhone-Game-Controller für die Hosentasche

Der Anbieter Ohsnap war seither auf iPhone-Hüllen und -Halterungen spezialisiert. Mit seinem neuesten Projekt zielt das Unternehmen nun auf Gamer. Der MCON-Controller soll auch unterwegs für ein perfektes Nutzererlebnis beim Spielen sorgen.

Der neue Controller lässt sich allerdings noch nicht bestellen. Zunächst einmal will Ohsnap die Nachfrage abklopfen sowie die Finanzierung über ein Kickstarter-Projekt sichern. Interesse scheint immerhin vorhanden, mittlerweile haben sich bereits mehr als 11.500 Nutzer dazu entschieden, die Frühbucher-Angebote wahrzunehmen. Wer jetzt noch mitziehen will, kann zu Preisen ab 117 Euro einsteigen.

„Fullsize-Controller“ für die Hosentasche

Die Grundidee des MCON-Controllers ist schnell erklärt. Das Zubehör soll zum einen einen leistungsfähigen Gaming-Controller darstellen, gleichzeitig aber möglichst kompakt und portabel sein. Die von Ohsnap angestrebte Lösung sieht vor, dass sich der Controller auf Hosentaschengröße zusammenklappen lässt und bei Bedarf magnetisch am iPhone befestigt werden kann.

Mit seinen zusätzlich ausklappbaren Handgriffen erinnert der MCON-Controller fast schon an ein Origami-Puzzle. Die beiden Flügel sorgen allerdings dafür, dass das Zubehör mitsamt einem darauf montierten iPhone sicher in der Hand liegt und zuverlässig bedient werden kann. Die Kontrollelemente sollen dabei einem vollwertigen Controller in nichts nachstehen. Ganz im Gegenteil werben die Macher des Gadgets damit, dass die beiden Hall-Effect-Joysticks deutlich weniger zu Stick-Drift-Problemen neigen als bei den mit der Nintendo Switch gelieferten Controllern der Fall.

Auch mit Android-Geräten kompatibel

Die Verbindung zum iPhone erfolgt über Bluetooth. Diese Verbindungsart erlaubt es auch, den MCON-Controller mit anderen Smartphones zu verwenden. Eine kleine Magnetplatte soll als MagSafe-Ersatz im Lieferumfang enthalten sein.

Die Finanzierungsphase für den MCON-Controller läuft noch bis zum 11. Februar. Bis die ersten Geräte bei den Kunden eintreffen, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Derzeit ist eine Auslieferung ab August geplant.