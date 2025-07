Magnetclip für draußen: Spigen stellt MagFit Clip für Outdoor-Einsätze vor

Der Zubehörhersteller Spigen hat einen neuen Clip vorgestellt, der sich an iPhone-Nutzer richtet, die über ein Gerät mit magnetischer MagSafe-Rückseite verfügen. Der sogenannte MagFit Clip lässt sich an Rucksack- oder Schulterriemen befestigen und bietet damit eine Möglichkeit, das iPhone während Outdoor-Aktivitäten (etwa beim Wandern oder Radfahren) griffbereit und sicher zu transportieren.

Das Produkt ist Teil der MagFit-Serie von Spigen und ist mit allen iPhones ab dem iPhone 12 kompatibel, mit Ausnahme des iPhone 16e, das bekanntlich auf eine MagSafe-Integration verzichtet.

Die Befestigung erfolgt über einen Clip-Mechanismus, der mit rutschfestem Silikon ausgekleidet ist. Auf der dem Nutzer zugewandten Seite befindet sich ein starker Magnet, der das iPhone in der richtigen Position hält. Der Hersteller gibt an, dass sich das Gerät so nicht nur schnell anbringen, sondern auch mit einem Handgriff wieder lösen lässt. Ergänzt wird das Zubehör durch zwei zusätzliche Befestigungsriemen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Schutz vor Stürzen und Diebstahl

Neben dem eigentlichen Befestigungsclip bietet der MagFit Clip eine zusätzliche Sicherungsoption für das iPhone in Form einer ansteckbaren Spiralschnur, die sich bei Zug ausdehnt und das iPhone etwa vor versehentlichem Herunterfallen oder Taschendieben schützen soll. Die Halteschnur kann mit einem Sticker am Gerät befestigt werden und bietet einen mechanischen Rückhalt, falls sich das iPhone aus der magnetischen Verankerung löst.

Der Clip ist insbesondere für Situationen gedacht, in denen das iPhone häufig zur Hand genommen werden soll, ohne dieses danach jedes Mal wieder in einer Tasche verstauen zu müssen. Also etwa zur Navigation, zur Aufnahme von Videoaufnahmen oder beim Fotografieren unterwegs.

Verkauft wird der MagFit Clip aktuell nur über die Seite des Anbieters, bei amazon.de ist der MagFit Clip zwar schon gelistet, lässt sich momentan aber noch nicht bestellen. Der Preis liegt bei 30 US-Dollar.