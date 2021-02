Magnet-Ladeteller von Satechi ebenfalls ohne echtes MagSafe

Satechi bietet seinen USB-C-Magnetlader mittlerweile auch in Deutschland an. Der mit einer Aluminiumrückseite ausgestattete Induktions-Ladeteller lässt sich magnetisch an iPhone-12-Modellen befestigen, für die Verwendung mit anderen Geräten ist optional ein mit Kunstleder überzogener Magnetsticker erhältlich.

Satechi geht mit diesem Zubehör den gleichen Weg wie Anker oder andere Hersteller und spart sich die offizielle MagSafe-Lizenzierung. Die Konstruktionsweise erlaubt dann auch nur eine maximale Ladeleistung von 7,5 Watt im Vergleich zu den maximal 15 Watt des Apple-Originals. Dafür fällt der Preis des Satechi-Ladetellers auch ein Stück weit günstiger aus, der Hersteller bietet sein „USB-C Magnetisches Wireless Ladekabel“ zum Preis von 32,99 Euro an, Apples MagSafe-Adapter ist 10 Euro teurer.

Wie bei Apple und anderen Anbietern muss darauf hingewiesen werden, dass ein Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten ist. Laut Satechi wird für die Funktion ein USB-C-Netzteil mit einer Leistung von 18 Watt oder höher benötigt.

Satechi magnetisches Ladekabel – Herstellerdaten:

Ladekabel mit magnetischem Lademodul für alle Apple iPhone-12-Modelle.

Kabelloses Laden mit bis zu 7,5 Watt (Netzteil mit 18 Watt oder mehr erforderlich).

Kompatible Geräte: iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max

In Kombination mit dem separat erhältlichen magnetischen Aufkleber von Satechi sind auch das iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max oder iPhone-12-Schutzhüllen, die MagSafe nicht unterstützen, mit dem magnetischen Ladekabel kompatibel.

Andere Qi-fähige Geräte können ebenfalls kabellos geladen werden, jedoch wird das magnetische Anbringen nicht unterstützt.