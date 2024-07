MagentaMobil künftig mit doppeltem Datenvolumen

Die Telekom überarbeitet ihre MagentaMobil-Tarife. Vertragskunden können von kommendem Monat an in den Tarifstufen S, M und L mehr Inklusiv-Datenvolumen nutzen. Zudem erweitert die Telekom ihr MagentaMobil-Portfolio um einen neuen Einstiegstarif.

Fangen wir mit der neuen Tarifoption an. Der neue Einstiegstarif MagentaMobil Basic weitet das Angebot nach unten aus. Zum Monatspreis von 24,95 Euro erhält man hier die Standardvorteile der MagentaMobil-Angebote mit monatlich 5 Gigabyte verfügbarem Datenvolumen.

Bis zu 80 GB pro Monat

In den Tarifstufen S, M und L verdoppelt sich derweil das derzeitige Datenvolumen. Von kommendem Monat an sind bei MagentaMobil S zum Monatspreis von 39,95 Euro dann 20 statt bislang 10 Gigabyte inklusive. Bei MagentaMobil M wird das enthaltene Datenvolumen auf 40 Gigabyte erhöht (monatlich 49,95 Euro) und in der Tarifstufe MagentaMobil L kann man für 59,95 Euro künftig dann jeden Monat satte 80 GB Datenvolumen verbrauchen.

Die Unlimited-Option MagentaMobil XL wird weiterhin für monatlich 84,95 Euro angeboten. Um hier zusätzliche Anreize zu schaffen, legt die Telekom in dieser Tarifstufe künftig noch 5 Gigabyte Datenvolumen pro Monat für die Internetnutzung in den Ländergruppen 2 und 3, also quasi rund um den Globus mit drauf. Eine Übersicht der verschiedenen Telekom-Ländergruppen findet ihr hier.

Neuer MagentaEINS-Vorteil „Mobile Happy Hour“

Neu ist bei der Telekom vom kommenden Monat an auch, dass Kunden mit MagentaEINS-Vorteil eine sogenannte „Mobile Happy Hour“ erhalten. Wenn man zusätzlich zu einem Mobilfunkvertrag zwischen MagentaMobil Basic und MagentaMobil M auch einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann man täglich eine Stunde lang mit unbegrenztem Datenvolumen surfen. Telekom-Kunden, die zusätzlich auch MagentaTV nutzen, erhalten hier pro Tag zwei „Mobile Happy Hour“-Stunden.

Aber aufgepasst, die Option wird nicht automatisch aktiviert, sondern man bestimmt selbst, wann die „Mobile Happy Hour“ beginnen soll und muss diese jeweils über die MeinMagenta-App starten.

Kunden in der Tarifstufe MagentaMobil L erhalten weiterhin automatisch unbegrenztes Datenvolumen, wenn sie zusätzlich zu ihrem Mobilfunkvertrag auch ein Festnetzangebot der Telekom nutzen.

Die angekündigten Neuerungen werden vom 1. August an verfügbar sein.