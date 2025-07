Machbarkeitsstudie: iPhone-Umbau mit Luftkühlung und Zweitakku

In einem aktuellen YouTube-Video zeigt der Technikkanal YCS den Versuch, ein iPhone 15 Pro Max mit aktiver Luftkühlung und zusätzlichem Akku auszustatten, um die Leistungsfähigkeit des Geräts unter Volllast zu verbessern.

Die Machbarkeitsstudie testet die Idee, Hitzeprobleme bei modernen Smartphones durch gezielte Hardware-Modifikationen zu umgehen. Der Fünf-Minuten-Clip ist unter dem Titel „My iPhone 15 Pro MAX is almost ready, with dual batteries and air cooling“ auf YouTube verfügbar und dokumentiert die Umbaumaßnahmen Schritt für Schritt.

Zentrales Element des Eingriffs ist ein kleiner, wasserdichter Lüfter, der ursprünglich für ein OPPO-Modell entwickelt wurde. Dieser wird über eine Kupferplatte direkt an die besonders hitzeanfälligen Komponenten des iPhones angebracht und mit Wärmeleitpaste fixiert.

Die Steuerung des Lüfters erfolgt temperaturabhängig. Ziel ist es, die Abwärme schnell vom Gerät abzuleiten, bevor es zu thermisch bedingten Leistungseinbrüchen kommt. Parallel sorgt sich ein zweiter Akku um die erhöhte Stromaufnahme durch die aktive Kühlung.

Im Benchmark mit Leistungssteigerung

YCS testet das modifizierte iPhone anschließend mehrfach im Benchmark und vergleicht die Ergebnisse mit dem Originalzustand. Im ersten Testlauf ohne zusätzliche Kühlung erreicht das iPhone 1609314 Punkte. Mit montiertem, aber noch nicht vollständig fixiertem Lüfter steigt der Wert auf 1772251 Punkte. In der finalen Ausbaustufe mit fester Kühlung und Zusatzakku wird ein Ergebnis von 1884539 Punkten erreicht.

Die maximale Betriebstemperatur bleibt dabei unter 50 Grad Celsius. In früheren Tests ohne Lüfter wurden deutlich höhere Werte gemessen.

Der YouTuber sieht in der Temperaturregelung eine zentrale Stellschraube für die Leistungsfähigkeit aktueller Mobilgeräte. Die meisten Smartphones würden baugleiche Prozessoren verwenden, deren Potenzial oft durch thermische Drosselung begrenzt werde.

Mit Dank an Tobias!