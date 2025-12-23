iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 075 Artikel

Lyra: Kostenlose Musik-Streaming-App jetzt auch mit CarPlay
Die Musik-Streaming-App Lyra positioniert sich als bewusst einfach gehaltener Streaming-Dienst ohne Werbung, Abonnements oder verpflichtende Nutzerkonten. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die Musik, Podcasts und Internetradio ohne Anmeldung und ohne personalisierte Monetarisierung nutzen möchten.

Lyra App

Nach dem iOS-Start vor knapp einem halben Jahr wurde zuletzt eine CarPlay-Unterstützung ergänzt, mit der sich die Anwendung auch während der Autofahrt bequem bedienen lässt. Die Entwickler werben mit einem reduzierten Funktionsumfang, der sich auf Wiedergabe, einfache Navigation und Stabilität konzentriert.

Fokus auf Einfachheit und Datenschutz

Lyra bündelt mehrere Audioformate in einer Anwendung. Neben Musik-Streams stehen Podcasts und Live Radiosender zur Verfügung. Der Einstieg erfolgt ohne Registrierung, persönliche Hörprofile oder das Anlegen eines Kontos. Laut Entwickler werden keine Nutzungsdaten zu Werbezwecken ausgewertet.

Lyra App 2

Die Oberfläche ist klar strukturiert und passt sich automatisch an helle oder dunkle Systemmodi an. Playlists, Charts und thematische Sammlungen sollen Orientierung bieten, ohne umfangreiche Personalisierung zu erzwingen. Im Hintergrund streamt Lyra YouTube-Videos, spielt dabei allerdings nur die Audiospur ab.

CarPlay als Erweiterung für den Alltag

Mit der neuen CarPlay-Integration wird Lyra für den Einsatz im Auto geöffnet. Die Bedienung erfolgt über große Schaltflächen und vereinfachte Listen. Im Mittelpunkt stehen dabei Übersichtlichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität während der Fahrt.

Lyra App 3

Lyra versteht sich als Gegenentwurf zu stark kommerzialisierten Streaming-Plattformen und setzt auf ein niedrigschwelliges Nutzungskonzept. Ob dieses Modell langfristig tragfähig ist und YouTube nicht doch demnächst interveniert, bleibt vorerst offen.

  Sehr gut. Ich habe selten eine so gute Nutzeroberfläche gesehen.

  Wir werden den die Künstler/Ersteller entlohnt? Übernimmt das auch YouTube?

