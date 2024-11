Live-Voicemail: iPhone-Anrufbeantworter zeigt Nachrichtentext in Echtzeit

Mit iOS 18 hat Apple die in anderen Ländern schon seit vergangenem Jahr verfügbare Funktion Live-Voicemail auch in Deutschland aktiviert und inzwischen auch in vollem Umfang freigeschaltet. Als Zusatzoption für die Standard-Mailbox des Mobilfunkanbieters beziehungsweise deren auf dem iPhone verfügbare Erweiterung „Visual Voicemail“ werden hier eingehende Anrufe direkt transkribiert und dem Angerufenen in Textform angezeigt.

Bislang konnten wir nicht klären, ob „Live-Voicemail“ in Deutschland tatsächlich von allen Anbietern unterstützt wird. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr das Ganze jedoch kaum übersehen. Während ein Anrufer auf eure Mailbox spricht, bekommt ihr den Inhalt der Nachricht zusammen mit dem Bild oder der Mobilfunknummer des Anrufers in Echtzeit groß auf dem Bildschirm angezeigt.

Ebenso wie ihr den Anrufer dabei nicht hören könnt, kann auch dieser euch nicht hören oder sehen, dass ihr den transkribierten Text lest. Die zusätzlich angebotenen Informationen sollen euch lediglich dabei unterstützen, zu unterscheiden, ob die Nachricht wichtig ist und ihr sofort mit dem Anrufer sprechen wollt. Die „Live-Voicemail“-Anzeige kann jederzeit unterbrochen werden, indem man den Anruf durch drücken der grünen Telefontaste annimmt.

Eingehende Anrufe auf „Live-Voicemail“ weiterleiten

Eingehende Anrufe lassen sich auch direkt an „Live-Voicemail“ weiterleiten, indem man die oben abgebildete und während des Telefonklingelns erscheinende Voicemail-Taste antippt. Dann müsst ihr nicht darauf warten, bis die Mailbox nach der vorgegebenen Zeit automatisch übernimmt.

Die mithilfe von „Live-Voicemail“ transkribierten Texte bleiben auch im Anschluss noch erhalten. Die Texte lassen sich gemeinsam mit den aufgezeichneten Sprachnachrichten unter dem Voicemail-Tab in der Telefon-App finden. Dort kann man die einzelnen Nachrichten auch jederzeit vollständig löschen.

Die Funktion „Live-Voicemail“ ist im Bereich „Telefon“ in den iOS-Einstellungen standardmäßig angeschaltet und kann dort bei Bedarf jederzeit deaktiviert werden.