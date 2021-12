Link-Tipp: Die AirPods im Computertomographen

Die so entstandenen, teil-animierten Grafiken bieten ungewöhnliche Einblicke in die seit 2016 verkauften Ohrhörer und zeigen deutlich, wie sehr sich die Hardware zwischen der ersten AirPods-Generation und den erst seit wenigen Wochen verfügbaren AirPods 3 verändert hat.

Wer in seiner (hoffentlich) anstehenden Mittagspause zwei Minuten Zeit hat, wirft einen Blick auf die Webseite Scan of the Month , die sich nach den Lego-Figuren im vergangenen Monat nun drei unterschiedliche Modelle der Apple AirPods geschnappt und von einem Computertomographen hat ablichten lassen.

