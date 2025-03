„Guardian of Light“: Neues „Lara Croft“-Spiel zum Festpreis

Mit Lara Croft: Guardian of Light kann man seit dem Wochenende eine neue Episode aus der „Tomb Raider“-Reihe auf dem iPhone spielen. Bei dem Titel handelt es sich um ein für Mobilgeräte optimiertes Remake des bereits vor 15 Jahren erschienenen Spiels „Lara Croft und der Wächter des Lichts“.

„Lara Croft: Guardian of Light“ lässt sich gleichermaßen über den Touchscreen bedienen oder mit einem mit dem iPhone kompatiblen Gamepad spielen. In die Touchscreen-Steuerung wurde den Entwicklern zufolge besonders viel Arbeit gesteckt. Die Bedienung wird mithilfe der virtuellen Joysticks durch ein mehrstufiges haptisches Feedback optimiert.

Damit die Steuerelemente auf dem Bildschirm schnell und sicher erreichbar bleiben, werden sie bei Nichtbenutzung leicht ausgeblendet aber weiterhin angezeigt. Auf diese Weise kann man die Position des Joysticks jederzeit gut erkennen und so im besten Fall schneller reagieren. Zum Zielen kann der virtuelle Controller zunächst sanft in eine beliebige Richtung bewegt werden, ohne dass eine unmittelbare Aktion erfolgt. Erst wenn der virtuelle Stick noch weiter gedrückt und eine durch haptisches Feedback markierte Schwelle überschritten wird, richtet Lara ihre Waffe aus und feuert gleichzeitig in die gewünschte Richtung.

Klassische „Tomb Raider“-Action zum Festpreis

Die Handlung von „Lara Croft: Guardian of Light“ bleibt den klassischen Elementen der Spielreihe treu. Laut der im App Store veröffentlichten Beschreibung gilt es, sich mit geschicktem Platforming und dem Lösen von Rätseln durch den mexikanischen Dschungel zu bewegen. Dabei erkundet man uralte Tempel, überquert giftige Sümpfe und navigiert durch vulkanische Höhlen. Das ultimative Ziel besteht darin, Xolotl, den Hüter der Dunkelheit, aufzuhalten, bevor er die Welt in ewige Finsternis stürzt.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich das Studio Feral Interactive entschieden hat, auf In-App-Käufe zu verzichten und das Spiel zum Festpreis anzubieten. „Lara Croft: Guardian of Light“ lässt sich für 8,99 Euro laden. Prüft vor dem Kauf die im App Store angegebenen Hardware-Empfehlungen. Für die Installation werden 8 GB freier Speicher empfohlen, das Spiel benötigt nach der Installation rund 4 GB.