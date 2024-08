„Klarna Guthaben“: Cashback und neue Konto-Funktionen

Der schwedische Finanzdienstleister Klarna hat heute über den Ausbau seines Produktportfolios informiert und neue Funktionen für die Klarna-App vorgestellt, die das Angebot des Unternehmens zukünftig erweitern werden. Dazu gehört eine neue Cashback-Funktion, die in zwölf Ländern Europas und den USA eingeführt wird.

Über die Cashback-Funktion können Nutzer der Klarna-App bei Einkäufen einen Teil des Kaufpreises zurückerhalten. Diese Gutschriften werden auf dem neuen „Klarna Guthaben“-Konto hinterlegt, das bisher als Klarna Bankkonto bekannt war. Der Cashback-Prozentsatz variiert je nach Händler und kann bis zu 10 Prozent betragen. Im Gegensatz zu klassischen Rabatten kann das gesammelte Guthaben wie Bargeld verwendet werden, um beispielsweise offene Klarna-Zahlungen zu begleichen.

Klarna Bankkonto wird zu „Klarna Guthaben“

Gleichzeitig wird das Klarna Bankkonto in „Klarna Guthaben“ umbenannt und um zusätzliche Funktionen erweitert. Kunden können dort nicht nur Geld einzahlen, sondern auch automatische Sparpläne einrichten, um langfristige Ziele zu verfolgen. Zudem erhalten sie bis zu 3,58 Prozent Zinsen auf ihre Einlagen.

Das „Klarna Guthaben“ ist nahtlos in das Klarna-Zahlungsnetzwerk integriert. So können Kunden ihre Finanzen an einem zentralen Ort verwalten, Rückerstattungen abwickeln und gesammeltes Cashback direkt für Einkäufe nutzen. Klarna will mit diesen Neuerungen die Bindung zu seinen Kunden stärken und seine Position im Bereich der Finanzdienstleistungen weiter ausbauen.

Unterkonten seit Herbst 2022

Schon im Oktober 2022 hat Klarna eine neue Funktion namens “Pools” für sein Bankkonto eingeführt. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, bis zu drei kostenlose Unterkonten zu eröffnen, die sie für verschiedene Sparziele verwenden können. Nutzer können für jedes Unterkonto ein Sparziel und einen bestimmten Zeithorizont festlegen, um gezielter zu sparen.

Zusätzlich bietet Klarna sogenannte “Rituals” an, bei denen Nutzer automatisch Geld auf ihre Unterkonten überweisen können. Zum Beispiel können sie regelmäßige Überweisungen einrichten oder bei jeder Kartenzahlung den Betrag auf den nächsten Euro aufrunden lassen, wobei die Differenz automatisch in den jeweiligen Pool überwiesen wird.