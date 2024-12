Kindersoftwarepreis TOMMI 2024: Die drei Sieger-Apps stehen fest

Die Gewinner des deutschen Kindersoftwarepreises TOMMI, eine der zentralen Auszeichnungen für digitale Bildungs- und Unterhaltungsmedien, stehen fest. Über mehrere Wochen hinweg testeten knapp 4.000 Kinder und Jugendliche in rund 50 öffentlichen Bibliotheken etwa 70 Bewerbungen.

Begleitet von Fachpersonal und unter dem Aspekt der Chancengleichheit bildete die Kinderjury das Herzstück des Wettbewerbs. Die Preisverleihung erfolgte im Medienmagazin „Team Timster“ auf KiKA sowie digital auf kika.de und im KiKA-Player.

Die drei Sieger-Apps

In der Kategorie Apps überzeugte „Emyo“ von Refutura. Laut Jury fördere die Basketball-basierte Spielmechanik nicht nur die Konzentration, sondern auch das Selbstvertrauen. Durch verschiedene Welten und Aufgaben steige die Herausforderung stetig, was die Motivation der Spielerinnen und Spieler ansprechen soll.

Auf Platz zwei landete „LUNA The Shadow Dust mobile“ von Application Systems Heidelberg, das mit seinen Rätseln und der werbefreien Gestaltung punktete. Die App wurde für ihre vielfältigen Rätsel gelobt, die als besonders spannend empfunden wurden. Auch Grafik und musikalische Untermalung wurden positiv hervorgehoben.



Platz drei ging an „PLANET WOW Wildlife Adventure“, bei dem Überlebensstrategien in der Tierwelt im Fokus stehen. Die Kinderjury beschreibt die App als herausforderndes Überlebensspiel. Es solle nicht leicht sein, als Eidechse in der Wildnis bis zum Sonnenaufgang zu überleben, da man sich in verschiedenen Landschaften gegen Schlangen behaupten und vor Vögeln schützen müsse. Zudem erfordere das Spiel regelmäßige Suche nach Nahrung und Wasser. Nach Angaben der jungen Spieler wirke das Spiel durch den Verzicht auf feste Vorgaben besonders frei, während sowohl die Grafik als auch die Steuerung als ansprechend und anspruchsvoll bewertet worden seien.

ZDF: Die Gewinner des TOMMI 2024

Boxing Bots wird Bestes Spielzeug

In der Kategorie Elektronisches Spielzeug überzeugte das Bastelset Boxing Bots des Kosmos-Verlags, während im Bereich Kita-Bestes Familienspiel die Schnitzeljägerei siegte.

Die Schnitzeljagd-App ermöglicht es, QR-Code-Spielkarten in einer beliebigen Umgebung zu verstecken, passende Hinweisfotos zu erstellen und die Mitspieler diese Karten mithilfe der App suchen und scannen zu lassen. Der Schwierigkeitsgrad der Jagd kann individuell angepasst werden, sodass das Spiel für Kinder jeden Alters geeignet ist.