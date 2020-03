Kamera-App Catch: Apple Watch steuert iPhone-Aufnahmen

Das 5-Stunden-Video von Apple Russland habt ihr gesehen? Um das Projekt zu filmen hat das Team um Regisseurin Axinya Gog eine neue App entwickelt, mit der die Crew die Kameraeinstellungen des iPhones (wie ISO, WB, Fokus) über die Apple Watch aus der Ferne manuell steuern konnte.

Die App mit dem Namen Catch – ein Kofferwort aus Camera und Apple Watch – jetzt im App Store erhältlich und wir als Premium-App zum Einmalkauf für 11 Euro angeboten.

Catch muss auf iPhone und Apple Watch installiert werden und nimmt Filme mit 50Mbps und 30fps bei einer 4K-Auflösung auf. Die App ist knapp 30MB groß und setzt mindestens iOS 13. und watchOS 4.2 zum Einsatz voraus.

Die Änderung von Weißabgleich, Verschlusszeit und ISO war noch nie so einfach! Genau so wie das Scharfstellen in Echtzeit ohne direkten Zugriff auf die Kamera! Benutzen Sie einfach die Digital Crown ihrer Apple Watch, um genau das Motiv einzufangen, was Sie wollen – wann Sie es wollen.