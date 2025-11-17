Ja! Mobil und Penny Mobil mit zusätzlichem Datenvolumen

Im stetigen Wettstreit um möglichst günstige Mobilfunkangebote steigen heute Ja! Mobil und Penny Mobil in den Ring. Die sogenannten Smart-Tarife der beiden Discounter sind fortan mit zusätzlichem Datenvolumen erhältlich. Die neuen Konditionen gelten gleichermaßen für Neukunden wie für Bestandskunden und treten ab sofort in Kraft.

Das Daten-Upgrade greift bei beiden Anbietern automatisch mit dem Start der neuen monatlichen Abrechnungsperiode. Nutzer müssen hierfür selbst nichts unternehmen. Konkret gibt es abhängig von der gewählten Vertragsstufe monatlich zwischen 10 GB und 40 GB dazu.

Smart : 25 Gigabyte statt bisher 15 Gigabyte für 8,99 Euro (inklusive 5G, bis zu 50 Mbit/s)

: 25 Gigabyte statt bisher 15 Gigabyte für 8,99 Euro (inklusive 5G, bis zu 50 Mbit/s) Smart Plus : 50 Gigabyte statt bisher 30 Gigabyte für 13,99 Euro (inklusive 5G, bis zu 50 Mbit/s)

: 50 Gigabyte statt bisher 30 Gigabyte für 13,99 Euro (inklusive 5G, bis zu 50 Mbit/s) Smart Max: 100 Gigabyte statt bisher 60 Gigabyte für 18,99 Euro (inklusive 5G, bis zu 100 Mbit/s)

Neben dem Datenvolumen enthalten die Tarife wie bisher auch Flatrates für Telefon und SMS-Nachrichten.

„Datenpolster“ kommt im Dezember hinzu

Zusätzlich führen die beiden Marken im Laufe des kommenden Monats ein sogenanntes Datenpolster ein. Dabei handelt es sich um einen einmalig verfügbaren Datenpuffer von 25 Gigabyte, der kostenlos zur Verfügung stehen wird. Das Zusatzguthaben kann über die App oder das Portal datapass.de aktiviert und für bis zu 365 Tage genutzt werden. Das Datenpolster soll automatisch greifen, sobald das reguläre monatliche Datenvolumen verbraucht ist. Ungenutzte Restmengen werden automatisch in den Folgemonat übertragen.

Das Zusatzvolumen ist auch im EU-Ausland nutzbar. Kunden können es auch bei einem Tarifwechsel innerhalb der Smart-Tarife behalten. Eine erneute Aktivierung des Datenpolsters soll jeweils nach einem Jahr möglich sein.

Die Starterpakete von Ja! mobil und Penny Mobil sind weiterhin online sowie in Rewe- und Penny-Filialen erhältlich. Laut Anbieter gelten dort beim Kauf stets die aktuellen Konditionen, auch wenn Verpackungsangaben abweichen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich auf den Webseiten der beiden Marken.