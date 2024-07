iPhone-App „Count on me“: Wenn gezählt werden muss

Die iPhone-App Count on Me von Mischa Hildebrand bietet Nutzern eine unkomplizierte Möglichkeit, Zählaufgaben auf iPhone und iPad zu erledigen. Die kostenfreie App, die lediglich vier Megabyte Speicherplatz benötigt, erlaubt es, verschiedene Objekte, Ereignisse oder Vorkommnisse per Touchscreen-Berührung hoch- oder runterzuzählen.

Die Anwendung verzichtet auf vorgefertigte Vorlagen und stellt stattdessen einen Werkzeugkasten zur Verfügung, der das schnelle Erstellen individueller Counter ermöglicht. Nutzer können entscheiden, ob sie von Null aufwärts zählen oder von einer bestimmten Zahl schrittweise subtrahieren möchten.

Nach der Konfiguration kann jedem Counter ein eigener Name gegeben werden. Zusätzlich lassen sich eine Farbe auswählen und ein Zielwert festlegen. Die App zeigt mehrere Counter nebeneinander auf dem Startbildschirm an, die bei Berührung in den Vollbildmodus wechseln oder direkt mit dem Zählen beginnen. Die Integration von iOS-Widgets ermöglicht es, Zähler auf dem Home-Bildschirm zu positionieren. Berührungen werden akustisch, haptisch und visuell bestätigt.

Hoch- und runterzählen mit Feedback

Mit dem Update auf Version 1.2.1 wurden einige Neuerungen und Verbesserungen eingeführt. Eine der wichtigsten neuen Funktionen seit unserer letzten Berücksichtigung der App ist die Möglichkeit, die automatische Bildschirmsperre in den Counter-Ansichten zu deaktivieren. Diese Option findet sich in den Einstellungen und ist standardmäßig ausgeschaltet. Außerdem können Counter nun blitzschnell zurückgesetzt werden, indem man erneut auf einen Counter tippt, wenn dieser seinen Zielwert erreicht hat. Diese Funktion steht auch in den Widgets zur Verfügung.

Ein weiteres praktisches Feature ist das Zurücksetzen durch langes Drücken. Hält man einen Counter in der Einzelansicht lange gedrückt, wird er direkt zurückgesetzt. Darüber hinaus wurden zwei Fehler behoben: Zum einen aktualisierte sich das Widget nicht, wenn der zugehörige Counter direkt aus der Hauptansicht editiert wurde. Zum anderen überlappte bei sehr langen Counter-Namen der Text mit dem Löschen-Button, was nun ebenfalls korrigiert wurde.

Kostenfrei und gut konfigurierbar

Die interaktiven Widgets erlauben es, direkt im Widget zu zählen, ohne die App öffnen zu müssen. Neue Lockscreen- und Standby-Widgets ermöglichen es, Counter direkt vom Sperrbildschirm oder Standby-Bildschirm aus zu bedienen. Des Weiteren wurden flüssigere Animationen beim Zählen hinzugefügt und kleinere Fehlerkorrekturen vorgenommen.

Zusammenfassend bietet „Count on Me“ eine flexible und benutzerfreundliche Lösung für Zählaufgaben aller Art. Macht uns auf alternative Anwendungen, die sich in eurem Alltag bewährt haben, gerne in den Kommentaren aufmerksam. Tally Counter etwa scheint eine der beliebteren Anwendungen aus der selben Kategorie zu sein.