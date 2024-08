iPhone als Powerbank: Funktion wird oft vergessen

Nachdem uns diesbezüglich ein Leserhinweis erreicht hat wollen wir nochmal daran erinnern, dass sich das iPhone 15 ganz offiziell wie eine Powerbank verwenden lässt und in der Lage ist, andere Geräte zu laden.

Grundsätzlich wird hierfür allerdings vorausgesetzt, dass die zu ladenden Geräte über USB-C mit dem iPhone verbunden werden. Je nachdem, was ihr anschließt, benötigt ihr also ein Kabel von USB-C auf USB-C, ein Kabel von USB-C auf Lightning oder auch ein mit einem USB-C-Anschluss ausgestattetes Ladekabel für die Apple Watch.

Die maximale Leistungsabgabe ist dabei allerdings vergleichsweise gering. Wenn es nach Apple geht, lassen sich auf diese Weise nur AirPods, die Apple Watch oder andere kleine Geräte laden, die eine USB-Stromversorgung von maximal 4,5 Watt unterstützen.

Ihr könnt es aber auch einfach drauf ankommen lassen und ausprobieren was passiert, wenn ihr ein anderes Gerät auf diese Weise mit dem iPhone verbindet. Zum Teil lassen sich auf diese Weise nämlich durchaus auch andere iPhones mit Strom versorgen, das Ganze geht dann allerdings sehr behäbig vonstatten.

USB-C-Anschluss wird vorausgesetzt

Apple hat diese Neuerung im vergangenen Jahr nicht an die große Glocke gehängt, sondern die Zusatzoption lediglich mit ein paar Worten im Rahmen der Präsentation des iPhone 15 erwähnt.

Die Ladefunktion über USB-C steht sowohl bei den beiden Standardmodellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus als auch bei iPhone 15 Pro und beim iPhone 15 Pro Max zur Verfügung.

iPhone-Besitzer müssen aber weiterhin auf eine damit verwandte Funktion verzichten, die bei Android-Geräten inzwischen mehr oder weniger zum Standard-Leistungsumfang gehört. Das kontaktlose „Reverse Charging“, also das Laden von Qi-Geräten durch Auflegen auf die Rückseite, ist beim iPhone weiterhin nicht möglich. Apple hat in diesem Bereich wohl schon experimentiert, hält sich jedoch bis heute strikt an die kabelgebundene Variante.