iPhone als AirPlay-Empfänger: AirAP-App macht es möglich

Mit der App AirAP lässt sich ein iPhone als AirPlay-Empfänger nutzen – also genau andersherum, als es Nutzer bislang gewohnt sind. Während iPhones typischerweise Inhalte an Lautsprecher, Fernseher oder andere Geräte senden, erlaubt AirAP das Gegenteil: Audiosignale von einem Mac, Apple TV oder einem anderen Apple-Gerät lassen sich direkt an das iPhone übertragen.

AirAP wurde vollständig in Swift geschrieben und läuft nativ auf iOS. Noch ist die App nicht im App Store erhältlich, sondern muss über die Apple-Testumgebung TestFlight installiert werden. Nach der Einrichtung erscheint das iPhone im Netzwerk als verfügbares AirPlay-Ziel. Anschließend lassen sich Musik oder andere Audiosignale von macOS oder aus Apples Musik-App (auch unter Windows) auf das iPhone streamen, das die Wiedergabe etwa über angeschlossene Kopfhörer übernimmt.

Aktuell nur per TestFlight verfügbar

Das Anwendungsfeld reicht von leisen nächtlichen Hörsessions bis hin zu Entwicklerzwecken. Wer etwa spät am Abend am Mac arbeitet, kann den Ton per AirPlay aufs iPhone umleiten, um niemanden zu stören. Auch für Testumgebungen in der App-Entwicklung oder für Nutzer, die ihr iPhone in eine bestehende Multiroom-Konfiguration integrieren möchten, kann AirAP hilfreich sein. Voraussetzung ist, dass sich das sendende Gerät und das iPhone im selben WLAN befinden.

Die App basiert technisch auf einem bestehenden Open-Source-Projekt, das die Grundlage für die AirPlay-Integration liefert. Die Einrichtung ist unkompliziert: In der Regel genügt es, die App zu starten – das iPhone wird dann automatisch als Zielgerät angezeigt. Falls nicht, hilft meist ein Neustart der Anwendung.

Von der Silent Disco bis zum Konferenzraum

AirAP eröffnet Einsatzmöglichkeiten, die über den privaten Gebrauch hinausgehen. Ein Nutzer beschreibt etwa die Idee, Präsentationen von einem PC auf mehrere iPads zu spiegeln – etwa in Besprechungsräumen, in denen nicht alle einen freien Blick auf den großen Bildschirm haben. Andere denken in Richtung “Silent Disco”, bei der Musik über AirPlay an mehrere iPhones übertragen wird, die jeweils eigene Kopfhörer versorgen. Auch als Alternative zu klassischen Bluetooth-Verbindungen – etwa zur verlustfreien Audioübertragung an hochwertige Kopfhörer – wird die App diskutiert.

Die langfristige Verfügbarkeit von AirAP ist unklar. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Apple die Anwendung zum offiziellen Download im App Store zulassen wird – AirPlay-Empfänger müssen in der Regel ein langwieriges Lizenzierungsverfahren durchlaufen. Aktuell lässt sich das Tool jedoch unkompliziert testen, vorausgesetzt, das iPhone läuft unter iOS 17 oder neuer.