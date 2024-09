iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Ein Mega-Update für die Kamera

Apples Update für das neue Standard-iPhone dürfte zahlreicher Nutzer älterer Geräte dazu veranlassen, über ein Update nachzudenken. Insbesondere die neuen Kamerafunktionen kommen mit imposanten Eckdaten.

Kamera-Taste auch beim Standardmodell

Zunächst einmal die freudige Nachricht, dass die bereits auf zahlreichen Gerüchten bekannte Kamerataste nicht nur für die neuen Pro-Modelle erhältlich ist, sondern auch den Funktionsumfang der Standardversionen des iPhone 16 und iPhone 16 Plus erweitert.

Die Taste bietet gezielten Zugriff auf verschiedene Software-Funktionen rund um die Kameras der Geräte. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, durch einen leichten Druck auf die Taste die Scharfstellung zu aktivieren und eine Vorschauversion des geplanten Fotos zu sehen. Durch leichtes Wischen über die Taste kann man die Zoomstufe der Kamera verändern.

Beide Standardmodelle sind mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet. Die neue Kamera unterstützt nun auch bei den Standardmodellen auch Makrofotografie und räumliche Aufnahmen, die sich auch auf der Apple Vision Pro betrachten lassen.

Neue Farben und besserer Bildschirm

Die neuen Standardmodelle des iPhone 16 werden in den Farben Ultramarin, Teal, Pink, Schwarz und Weiß angeboten. Der Bildschirm bietet eine maximale Helligkeit von bis zu 2.000 Nits für sonnige Umgebungen und kann in dunklen Situationen auf 1 Nit gedimmt werden. Die Displaygrößen bleiben mit 6,1 Zoll für das iPhone 16 und 6,7 Zoll für das iPhone 16 Plus unverändert.

Unter der Haube der neuen Modelle arbeitet mit Apples A18-Prozessor ein speziell auch für die kommenden KI-Funktionen von Apple optimierter Chip. Der Prozessor verfügt über eine 16-Kern-Neural-Engine, die laut Apple eine doppelt so schnelle Verarbeitung von maschinellem Lernen ermöglicht wie beim Vorgänger möglich. In den letzten iPhone-Standardmodellen war ein Apple-Chip vom Typ A16 verbaut.

Das iPhone 16 lässt sich von Freitag an zu Preisen ab 949 Euro vorbestellten und ist vom 20. September an erhältlich.