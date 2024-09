iPhone 16: Einzelne KI-Funktionen verzögern sich bis iOS 18.2

Die Einführung der neuen “Apple Intelligence”-Funktionen sollte eigentlich eines der großen Zugpferde für das iPhone 16 werden, doch auf den letzten Metern wird deutlich, dass sich Verbraucher bis zum ersten Einsatz der neuen Funktionen noch gedulden müssen – auf einige noch länger als bislang angenommen.

Wenn Apple heute Abend das iPhone 16 vorstellt, werden mehrere zentrale Verkaufsargumente des diesjährigen Gerätemodells nicht sofort zum Verkaufsstart der neuen iPhone-Familie verfügbar sein. Stattdessen plant Cupertino, die unterschiedlichen “Apple Intelligence”-Funktionen in mehreren Etappen, verteilt auf mehrere anstehende Software-Aktualisierungen, auszurollen, wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet.

So wird mittlerweile davon ausgegangen, dass in der initialen Version von iOS 18 mehrere “Apple Intelligence”-Funktionen fehlen werden, die Apple im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz vorgestellt hat. Darunter auch die Integration von ChatGPT. Zudem wird “Apple Intelligence” in wichtigen Märkten wie der Europäischen Union und China vorerst überhaupt nicht verfügbar sein.

Verkaufsstart ganz ohne KI-Funktionen

Auch in den USA werden die neuen KI-Funktionen zum Verkaufsstart des iPhone 16 nicht verfügbar sein. Apple plant, Funktionen wie die Zusammenfassung von Mitteilungen und Webinhalten sowie die Priorisierung wichtiger E-Mails und die automatische Transkription von Telefonanrufen schrittweise ab Oktober mit dem Update auf iOS 18.1 bereitzustellen.

Die KI-Funktionen zur Bildgenerierung, also etwa der “Image Playground” und das “Genmoji”-Feature, sollen Besitzer der neuen iPhone-Modelle sogar erst mit iOS 18.2 im Dezember erreichen.

Damit lassen die neuen Gerätemodelle vor allem in Europa ihre wohl relevantesten Verkaufsargumente vermissen – potenzielle Käufer werden sich hierzulande vom neuen Kamera-Taster der Pro-Modelle oder dem breiter verfügbaren Action Button überzeugen lassen müssen.

Bis das “Apple Intelligence”-Angebot vollständig verfügbar und auch in Märkten außerhalb der USA verfügbar ist, könnte gut und gerne noch ein Dreivierteljahr vergehen.