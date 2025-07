iOS 26 schaltet Kopfhörer bei Einschlaf-Erkennung automatisch ab

Mit dem bevorstehenden Herbst-Update des iPhone-Betriebssystems auf iOS 26 führt Apple eine Funktion ein, die sich an Nutzer von AirPods und Beats-Kopfhörern richtet, die ihre Ohrhörer auch beim Einschlafen verwenden.

iOS 26 stellt die neue Option mit der Kurzbeschreibung „Pause Media When I

Fall Asleep“ vor (etwa „Medien beim Einschlafen pausieren“). Diese bewirkt, dass laufende Inhalte automatisch gestoppt werden, sobald die Ohrhörer erkennen, dass der Nutzer eingeschlafen ist.

Ursprünglich als Neuerung für die AirPods angekündigt, lassen Hinweise in der Beta-Version des nächsten iPhone-Betriebssystems darauf schließen, dass die Funktion auch mit ausgewählten Beats-Modellen kompatibel sein dürfte.

Voraussetzung ist neben iOS 26 ein entsprechendes Firmware-Update, das derzeit im Test ist. Der genaue Mechanismus zur Einschlaferkennung wurde von Apple bislang nicht erläutert. Es liegt jedoch nahe, dass Bewegungssensoren in den Ohrhörern genutzt werden, um Inaktivität und damit Schlafphasen zu erkennen.

Apples Powerbeats können auch die Herzfrequenz ermitteln

Spart Akku und sichert die Hörposition

Die neue Funktion bietet vor allem zwei praktische Vorteile. Zum einen verhindert sie, dass Kopfhörer die ganze Nacht über eingeschaltet bleiben, was den Akku schont. Zum anderen merkt sich das System die zuletzt gehörte Stelle in einem Podcast oder Hörbuch. Dadurch können Inhalte am nächsten Tag genau dort fortgesetzt werden, wo der Nutzer eingeschlafen ist.

Die Funktion ist nach der Installation von iOS 26 standardmäßig aktiviert, kann jedoch über die Geräteeinstellungen individuell angepasst werden. Dafür müssen die entsprechenden Kopfhörer mit dem iPhone verbunden und im Menü der Einstellungen ausgewählt werden.

Verfügbarkeit im Herbst erwartet

iOS 26 steht bislang nur für Entwickler zur Verfügung. Eine öffentliche Testversion soll laut Apple noch im laufenden Monat folgen. Die finale Veröffentlichung des Updates wird im September erwartet.