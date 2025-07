iOS 18.6 RC ebnet den Weg für öffentliche Testversion von iOS 26

Apple hat am Montagabend die sogenannten Release-Candidate-Versionen von iOS 18.6 und iPadOS 18.6 für Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms freigegeben. Diese Vorabversionen gelten als letzte Testfassung vor dem offiziellen Rollout und enthalten in der Regel nur noch kleinere Korrekturen. Nutzer, die am Beta-Programm teilnehmen, können die neuen Versionen über die Einstellungen ihrer Geräte abrufen.

Nach außen hin fallen die Änderungen gering aus. Hinweise auf neue Funktionen fehlen bislang, was darauf hindeutet, dass sich das Update vor allem auf Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen konzentriert. Überhaupt kümmert sich die Version vorwiegend um App-Store-Anpassungen für Nutzer in der Europäischen Union, die im Zusammenhang mit dem Digital Markets Act stehen.

Mit iOS 18.6 neu in der EU: App-Installation direkt aus dem Web

Spekulationen, wonach Apple im Rahmen von iOS 18.6 eine Erweiterung seiner neuen KI-Funktionen in China geplant habe, haben sich bisher nicht bestätigt.

iOS 26 Public Beta rückt näher

Die Veröffentlichung des Release Candidates für iOS 18.6 darf gleichzeitig als wichtiges Signal für den bevorstehenden Start der öffentlichen Beta von iOS 26 gewertet werden. Apple hatte bereits im Juni angekündigt, die öffentliche Testphase für das nächste große iPhone-Betriebssystem noch im Juli zu starten. Üblicherweise stellt Apple entsprechende Beta-Versionen dienstags zur Verfügung. Hinweise aus Entwicklerkreisen deuten darauf hin, dass die Freigabe der vierten Entwickler-Beta von iOS 26 am heutigen Dienstag erfolgen könnte. Die erste öffentliche Testversion würde dann voraussichtlich am Mittwoch folgen.

Erste Informationen zur vierten Beta sind bereits vorab über inoffizielle Kanäle durchgesickert. Apple plant demnach offenbar die Freigabe von iOS 26 sowie die parallel entwickelten Versionen für iPad, Apple Watch, Apple TV und den HomePod. Einzig für visionOS 26 ist keine öffentliche Beta vorgesehen.

Wer an der öffentlichen Beta teilnehmen möchte, kann sich kostenfrei beim Apple Beta Software Program anmelden. Voraussetzung ist ein kompatibles Gerät. Vor der Installation empfiehlt sich ein vollständiges Backup, da Beta-Software erfahrungsgemäß noch instabil sein kann.