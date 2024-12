iOS 18.2: Neuer Standard-Browser ersetzt Safari auf dem Home-Bildschirm

Wie berichtet, nimmt Apple die Vorgaben der Europäischen Union bezüglich der einfachen Auswahl von Standard-Applikationen unter iOS 18.2 etwas ernster als bislang.

Der neue Standard-Browser nimmt auch Safaris Platz auf dem Home-Bildschirm ein

10 Standard-Kategorien

So besitzt iOS 18.2 einen erweiterten Bereich in dem sich die Standard-Apps definieren lassen. Dazu gehören etwa Alternativen für Browser, E-Mail, Nachrichten, Anrufe und Tastaturen. Zudem soll die Auswahl in Kürze um Navigations- und Übersetzungs-Apps erweitert werden.

Der neue Bereich in den Systemeinstellungen des iPhones ergänzt den Auswahlbildschirm für Webbrowser, der speziell auf die EU-Digitalgesetze abgestimmt ist.

Auswahl der Standard-Apps in den Systemeinstellungen

Diesen zeigt das iPhone beim ersten Safari-Start nach der Neueinrichtung, teils aber auch nach größeren Systemaktualisierungen an. Der Auswahlbildschirm fordert Nutzer zur Auswahl eines Standardbrowsers auffordert.

Browser-Auswahl wird automatisch angezeigt

Wechselt ein Nutzer auf ein neues Gerät, muss die Entscheidung für den bevorzugten Browser erneut getroffen werden, sofern Safari bisher Standard war. Im Gegensatz zu anderen iOS-Einstellungen wird diese Präferenz nicht automatisch übernommen.

Künftig können Nutzer ihren Standardbrowser dabei direkt in der Liste auswählen, ohne zunächst die App Store-Seite des Browsers besuchen zu müssen. Zu jedem Browser wird eine kurze Beschreibung angezeigt, bei Bedarf kann die vollständige Produktseite geöffnet werden. Vor der finalen Auswahl ist jedoch ein Scrollen durch die gesamte Liste erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Optionen geprüft wurden.

Die Browser-Auswahl unter iOS 18.2

Wer einen alternativen Browser ausgewählt hat, der bekommt fortan auch angeboten, dass dieser den von Safari beanspruchten Platz auf dem Home Screen des iPhones einnimmt und Safari damit automatisch auf den nächsten freien Platz des Homescreens verschieben.