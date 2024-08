iOS 17.6.1 mit wichtigen Fehlerbehebungen verfügbar

Apple hat iOS 17.6.1 veröffentlicht. Das Update enthält dem Beschreibungstext zufolge wichtige Fehlerbehebungen und löst zudem ein Problem, bei dem der erweiterte Datenschutz nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Neben iOS 17.6.1 für das iPhone verteilt Apple zur Stunde auch korrespondierende Updates für weitere Geräte. Für das iPad steht iPadOS 17.6.1 zur Verfügung und aktuelle Mac-Installationen erhalten das Update auf macOS 14.6.1.

Gehen wir mal davon aus, dass es sich hier um das letzte Update für iOS 17 handelt, bevor wir im kommenden Monat schon iOS 18 als offiziellen Download zu Gesicht bekommen. Mit der Freigabe kann man in der am 16. September beginnenden 38. Kalenderwoche rechnen. Aktuell gehen wir davon aus, dass das iPhone 16 am 10. September vorgestellt wird, vom 13. September an vorgestellt wird und ab dem 20. September verkauft wird.