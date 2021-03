HomeKit-Wettersensor Eve Weather startet in den Verkauf

Die HomeKit-Wetterstation Eve Weather startet in der zweiten Generation in den Markt. Beim Hersteller selbst noch nicht zum Verkauf gelistet, bietet Amazon den Wetterfühler mit Display zum Preis von 69,95 Euro zur Bestellung an. Die noch mit Ende April angegebene Lieferzeit sollte bald korrigiert werden, wurde der Verkaufsstart des Sensors doch offiziell für diese Woche angekündigt.

Nach IPX3 gegen Sprühwasser geschützt, kann Eve Weather auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der integrierte Bildschirm zeigt neben der gemessenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit per Symbol auch den aktuellen Wettertrend für die nächsten zwölf Stunden. Diese Angabe basiert auf den gemessenen Veränderungen des Luftdrucks und wird in Symbolen für Sonne, Bewölkung, Wind und Regen dargestellt.

Der überarbeitete HomeKit-Wettersensor von Eve verbindet sich – sofern ein HomePod mini vorhanden ist – neben Bluetooth auch über Thread mit dem heimischen Netzwerk. Die Stromversorgung erfolgt über eine austauschbare CR2450-Knopfzelle. Das Gehäuse misst 5,4 Zentimeter im Quadrat und ist 1,6 Zentimeter dick.