HomeKit-Steckdosen von Meross für drinnen und draußen im Angebot

Meross bietet darüber hinaus gerade seine HomeKit-Mini-Steckdose im Viererpack zum Einzelpreis von nur 10,31 Euro an. Auch hier findet ein auf der Produktseite aktivierbarer Rabattcoupon Verwendung, mit dessen Hilfe sich der Originalpreis von 54,99 Euro auf den Aktionspreis in Höhe von 41,24 Euro reduzieren lässt.

Das Gehäuse der Steckdose ist nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt und somit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Bauform mit dem kurzen Kabel ist auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. Ihr dürft das Ganze nicht als Mehrfachsteckdose sehen, vielmehr handelt es sich hier lediglich um eine Erweiterung, die am besten an der Wand montiert wird und über die Funktion als Smarthome-Erweiterung hinaus noch einen zusätzlichen Steckplatz zur Verfügung stellt.

Die mit HomeKit kompatible WLAN-Außensteckdose von Meross verfügt über zwei Schuko-Steckplätze, die sich entweder gemeinsam über einen an der Steckdose angebrachten Taster oder separat per App oder Siri schalten lassen.

