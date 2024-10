HomeBatteries-App behält Batterien von HomeKit-Geräten im Blick

HomeBatteries ist eine von dem Entwickler Adam Foot gepflegte App, die sich ausschließlich um den Zustand der in HomeKit-Zubehör verbauten Batterien kümmert. Deren Ladezustand kann man zwar in der Regel auch auf andere Art und Weise abrufen, HomeBatteries will Smarthome-Nutzer aber insofern unterstützen, dass hier alle in den verschiedenen HomeKit-Geräten vorhandenen Batterien an einem Ort aufgelistet sind.

Die App lässt sich kostenlos laden und zeigt die einzelnen Geräte sowie den Status der darin verbauten Batterien auch ohne weitere Bezahlung an. Kostenpflichtig sind nur die im Folgenden beschriebenen erweiterten Funktionen. Hier kann man wahlweise 7,99 Euro im Jahr oder pauschal 22,99 Euro als Einmalkauf bezahlen.

Umfassendes Leistungspaket kostenpflichtig

Ob man diese Gebühren in Kauf nimmt, um die Möglichkeit zu nutzen, Zubehör, das fast keine Akkuleistung mehr hat, in Form von Widgets anzuzeigen, sei mal dahingestellt. Hilfreich sind hier unserer Meinung nach vor allem die Verwaltungsfunktionen. So kann man jeweils hinterlegen, welcher Batterietyp und wie viele davon benötigt werden. Zudem lässt sich ein Batterietausch hinterlegen, der dann in die von der App bereitgestellte Verlaufsansicht zur Batterieleistung integriert wird.

HomeBatteries kann auch per Push-Mitteilung benachrichtigen, wenn bei einem Gerät die Batterie zur Neige geht. Den Wert, bei dem eine solche Benachrichtigung erfolgt, könnt ihr selbst festlegen. Standardmäßig erfolgt dies bei einer Restleistung von 20 Prozent.

HomeBatteries jetzt auch auf Deutsch

Mit der neu verfügbaren Programmversion 2.2 ist HomeBatteries auch mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche verfügbar. Zudem bringt das Update eine Reihe von weiteren Verbesserungen und Funktionserweiterungen. So kann man jetzt beispielsweise die einzelnen Zubehörkarten um eigene Notizen ergänzen und beim Scrollen über die Verlaufsanzeige die genauen Batteriestände zu bestimmten Daten sehen.