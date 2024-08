Home-Bildschirm organisieren: Web-Apps ausblenden

Seit Einführung der sogenannten App-Bibliothek mit iOS 14 nutzen wir eigentlich nur noch einen manuell organisierten Home-Bildschirm auf dem iPhone und überlassen die Verwaltung aller anderen installierten Applikationen der App-Bibliothek.

Web-Apps: Ausgeblendet aber weiterhin auffindbar

Eine Seite und die App-Bibliothek

Abgesehen von der ersten Home-Bildschirm-Seite, auf der unsere wichtigsten Anwendungen einen festen Platz haben, werden alle anderen Applikationen in der Regel über die Spotlight-Suche geöffnet.

Damit sparen wir uns die manuelle Verwaltung neuer Anwendungen, das Erstellen von Ordnern und das mühsame Verschieben einzelner Applikationen.

Was dabei jedoch bislang gestört hat: Auf dem Home-Bildschirm gesicherte Web-Anwendungen, also Weblinks zu Online-Portalen wie etwa dem im Mai vorgestellten cobalt.tools oder zum Guthaben-Check in unserer präferierten Autowaschstraße, lassen sich nicht in der App-Bibliothek verstecken. Diese beanspruchen einen Platz auf dem Home-Bildschirm und stören so die ansonsten hervorragende Ordnung.

Einzelne Home-Bildschirm-Seiten lassen sich einfach ausblenden.

Home-Bildschirm-Seite ausblenden

Wie Joshua Grady anmerkt, lassen sich vorhandene Web-Anwendungen über einen Umweg dennoch ausblenden: Hierfür müssen die Symbole der Web-Applikationen einfach auf eine eigene Home-Bildschirm-Seite verlagert werden, die anschließend ausgeblendet wird. Wie dies geht erklärt Apple im Hilfe-Dokument #108324 („Organisiere den Home-Bildschirm und die App-Bibliothek auf deinem iPhone“).

Die Web-Anwendungen sind danach immer noch über die Suche und in der App-Bibliothek auffindbar, beanspruchen aber keinen festen Platz mehr auf euren Home-Bildschirm-Seiten.

Grundsätzlich können wir euch die Nutzung der App-Bibliothek nur empfehlen: Durch die automatische Kategorisierung der Apps in der Bibliothek entfällt die Notwendigkeit, diese manuell in Ordner zu sortieren. Dies macht den Home-Bildschirm übersichtlicher und erleichtert den schnellen Zugriff auf die am häufigsten genutzten Anwendungen.