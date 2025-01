„Hidgets“ zeigt Daten aus Apple Health als Widget an

Die iPhone-App Hidgets meldet sich nach drei Jahren Pause mit einer umfassenden Überarbeitung zurück. „Hidgets“ stellt eine Funktion bereit, die wir uns gut und gerne auch als in iOS integrierten Standard vorstellen können. Ihr könnt damit die in Apples Health-App gespeicherten Daten in Widgets anzeigen.

Mit der neu verfügbaren App-Version 2.0 lassen sich die persönlichen Fitness- und Gesundheits-Widgets neben dem Home-Bildschirm auch auf dem Sperrbildschirm des iPhone anzeigen. Zudem hat der Entwickler neue Möglichkeiten zur Anpassung von Aussehen und Inhalt der Widgets integriert.

Die App erlaubt es zunächst, die von euch gewünschten Infos und eine der damit verbunden verfügbaren Widget-Varianten aus einer vorgegebenen Sammlung auszuwählen. Wenn euch hier etwas fehlt, ist der Entwickler offen für Vorschläge, die sich mit diesem Formular übermitteln lassen.

Die in dieser Auswahlliste angebotenen Widgets kann man noch inhaltlich und optisch anpassen, um sie dann zur Weiterverwendung mittels der Widget-Funktionen von iOS bereitzustellen.

Vollversion ist teurer geworden

In den fünf Jahren seit dem Start von „Hidgets“ hat sich allerdings auch der Preis für die Nutzung der Vollversion der App deutlich erhöht. Ein Set von Basisfunktionen lässt sich nach dem kostenlosen Download auch ohne Gebühren nutzen. Wer die App allerdings in vollem Umfang verwenden will, muss jetzt entweder 17,99 Euro als Einmalkauf oder 0,99 Euro pro Monat im Abo bezahlen.

Der Entwickler der App will regelmäßig neue Funktionen ergänzen. Im nächsten großen Schritt soll hier zudem eine Apple-Watch-Erweiterung folgen.

„HealthView“ als Alternative

Als Alternative zu „Hidgets“ wollen wir auch HealthView erwähnen. Die App will die in Apple Health gesammelten Daten zunächst einmal übersichtlicher bereitstellen und bietet dazu auch verschiedene Widgets für den Home-Bildschirm an.

Auch „HealthView“ setzt allerdings auf ein Abo-Modell und schlägt nach einem kostenlosen Testzeitraum von 14 Tagen mit monatlich 99 Cent zu Buche.