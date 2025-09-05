Günstiges iPhone-Zubehör: Aufsteck-Akku, Qi2-Teller und Auto-Ladegerät

Nicht besonders hübsch, aber günstig: Bei Amazon könnt ihr gerade einen Aufsteck-Akku für iPhones mit USB-C-Anschluss für nur 14,99 Euro mitnehmen. Der Anbieter Lisen macht uns auf die Aktion aufmerksam. Der reguläre Preis für den Akku wird mit 49,99 Euro angegeben.

Amazon macht es allerdings ziemlich kompliziert, tatsächlich den vollen Rabatt zu erhalten. Zunächst einmal müsst ihr den Gutschein über 10 Euro auf der Produktseite aktivieren und beim Kaufabschluss noch den Aktionscode Y9UYSZWB eingeben. Das Feld für Aktionscodes ist inzwischen im Bereich „Zahlungsweise“ versteckt. Dort gebt ihr den Code per Copy und Paste ein und müsst diesen dann noch über den Pfeil rechts daneben aktivieren. Der tatsächliche Preis wird dann erst nach dem Klick auf „Diese Zahlungsweise verwenden“ angezeigt.

Bei dem Akku handelt es sich dem Hersteller zufolge um die zweite Generation mit jetzt 7.000 statt 5.000 mAh. Kompakt wie er ist, passt er in die Hand- oder Hosentasche und kann bei Bedarf von unten angesteckt werden. Ein verlängerter USB-C-Anschluss soll sicherstellen, dass der Akku auch dann Kontakt bekommt, wenn man eine Schutzhülle für das iPhone verwendet. Beim Transport soll eine Schutzkappe verhindern, dass der Anschluss verschmutzt oder beschädigt wird.

Mit einer Ladeleistung von 22,5 Watt lässt sich ein verbundenes iPhone auch im Schnelllademodus laden. Für die Anzeige des Akkustands ist auf der Vorderseite ein kleines Display integriert.

Autoladegerät und Qi2-Teller mit Kabel

Darüber hinaus bietet Lisen aktuell noch weiteres iPhone-Zubehör deutlich günstiger an:

Der etwas eigentümliche Qi2-Ladeteller mit integrierter Kabelrolle soll sich besonders für den Einsatz unterwegs eignen und kann mit dem Gutscheincode EHEPX5IV zum reduzierten Preis von 19,79 Euro bestellt werden.

Das 54-Watt-Ladegerät für den Zigarettenanzünder hatten wir schon mehrfach verlinkt. Den mit je einer USB-C- und USB-A-Buchse ausgestatteten Stecker bekommt man aktuell wieder für nur 3,79 Euro, wenn man den Aktionscode BGJK627K verwendet.