Grill- und Backofenthermometer mit vier Sonden für 40 Euro

Wenn ihr in diesem Jahr noch ein paar Mal den Grill anwerfen wollt, könnt ihr gerade günstig beim Bluetooth-Thermometer Inkbird IBT-4XS zuschlagen. Bei Amazon wird das Gerät vorübergehend für 39,59 Euro angeboten.

Allerdings tun wir dem Gerät etwas Unrecht, wenn wir dessen Leistung ausschließlich auf ein Grillthermometer reduzieren. Wir haben das IBT-4XS selbst in Verwendung und unterm Strich war es wohl häufiger in der Küche als draußen am Grill im Einsatz. Man behält damit auch die Kontrolle über im Backofen zubereitete Gerichte und selbst beim Erwärmen von Glühwein haben wir hier schon auf die Möglichkeit vertraut, die Temperatur mit dem iPhone zu kontrollieren.

App-Anbindung optional

Die App-Anbindung ist beim IBT-4XS optional, aber ziemlich praktisch, wenn man längere Garprozesse überwachen und dabei nicht die komplette Zeit am Grill oder Backofen verbringen will. Die drahtlose Verbindung wird über Bluetooth realisiert. Das Gerät hat aber auch ein großes Display integriert, das iPhone wird also nicht zwingend als Kompagnon benötigt.

Sehr praktisch ist der rückseitig integrierte Magnet, mit dessen Hilfe man das Thermometer direkt am Grill oder Herd befestigen kann, achtet dabei aber darauf, dass sich die genutzte Fläche nicht erhitzt. Die Orientierung der Displayanzeige kann bei Bedarf durch Doppeltippen auf die Einschalttaste um 180 Grad gedreht werden. Der integrierte Akku kann das Gerät mit einer Ladung bis zu 60 Stunden lang betreiben.

4 kabelgebundene Sonden dabei

Im Lieferumfang des IBT-4XS sind vier kabelgebundene Temperaturfühler enthalten, die man je nach Bedarf anschließen kann. Das Thermometer erkennt die verbundenen Sonden automatisch und zeigt deren Messwerte dann durchlaufend an.

Erweiterte Optionen bietet die zugehörige App, in der die Messwerte stets nebeneinander dargestellt werden und man auch Temperaturalarme setzen kann, die dann als Push-Mitteilung und akustisches Signal am Thermometer selbst ausgegeben werden. Der Standardtemperaturbereich für Messungen liegt bei maximal 250 Grad, vorübergehend werden auch Temperaturen bis 300 Grad unterstützt.