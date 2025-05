GreenKayak-App: Mit Gratis-Kajaks gegen Plastikmüll

Die dänische Umweltorganisation GreenKayak lädt auch in diesem Jahr wieder dazu ein, kostenlos Kajak zu fahren – mit einer klaren Bedingung: Wer sich eines der Boote ausleiht, verpflichtet sich, während der Tour Müll aus dem Wasser zu sammeln und das Erlebnis mit dem Hashtag #GreenKayak auf sozialen Medien zu teilen.

Die Aktion richtet sich an Privatpersonen, Freundesgruppen oder Unternehmen, die sich aktiv für saubere Gewässer einsetzen wollen. In Deutschland stehen die grün markierten Doppelkajaks in Berlin, Hamburg, Leipzig, Lübeck und Flensburg bereit.

App vereinfacht Buchung und Koordination

Die Teilnahme wird durch die GreenKayak-App erleichtert. Hier lassen sich verfügbare Zeitfenster einsehen, Touren buchen und Mitpaddler einladen. Auch das Melden von gesammeltem Müll sowie beschädigtem Material ist direkt über die App möglich. Ein Ranking motiviert zusätzlich: Wer viel sammelt, kann sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern vergleichen. Gespeichert werden außerdem vergangene und kommende Touren, inklusive Informationen zum jeweiligen Standort.

Freizeit mit Mehrwert

Seit dem Start der Initiative wurden laut Angaben von GreenKayak über 134 Tonnen Müll aus Gewässern in 22 Städten Nordeuropas entfernt – allein durch ehrenamtlich paddelnde Teilnehmer. Das Projekt verbindet so sportliche Aktivität mit konkretem Umweltschutz. Die robuste Bauweise der Kajaks (sogenannte „Sit On Top“-Modelle) macht sie auch für Anfänger nutzbar. Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmer schwimmen können.

Die GreenKayak-Saison läuft von Mai bis September. Wer teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle App oder die Website greenkayak.org in den Buchungskalender der unterschiedlichen Stationen ein Boot und einen Zeit-Slot sichern.

ifun.de-Leser HSV, der uns auf die App aufmerksam gemacht hat, schreibt: „Ich habe das Angebot schon zweimal mit meinen Kindern genutzt und bin von der Einfachheit begeistert.“