Google One: VPN-Dienst wird schon wieder eingestellt

In einer E-Mail an Bestandskunden des Abo-Dienstes „Google One“ hat der Suchmaschinenriese mehrere Änderungen an dem Paketangebot angekündigt. Unter anderem soll der bislang in Google One inkludierte VPN-Dienst noch in diesem Jahr eingestellt werden.

„später in diesem Jahr“

Der E-Mail-Benachrichtigung fehlt leider ein genaues Datum für die Einstellung des Dienstes. Google merkt hier lediglich an, dass die VPN-Option „später in diesem Jahr“ auslaufen wird.

Der VPN-Dienst wurde von Google im Februar 2022 als Alternative zu anderen populären VPN-Angeboten wie Nord VPN und Co. eingeführt und ergänzte den Funktionsumfang der kostenpflichtigen „Google One“-Tarife. ifun.de berichtete.

Google One: Googles VPN-Dienst erreicht iPad und iPhone

Google One ist das Speicherabonnement von Google, ermöglicht eine Nutzung durch bis zu fünf Personen und ist in verschiedenen Optionen, mit Speicherkapazitäten von 15 GB, 100 GB und 2 Terabyte verfügbar. Die VPN-Option, die sich auch einzeln für monatlich 1,99 Euro nutzen ließ, war Bestandteil mehrerer Google One-Tarife.

In der E-Mail, über die das Android Authority-Blog zuerst berichtete, erklärt Google, dass die Entscheidung, den VPN-Dienst auslaufen zu lassen, mit der verhaltenen Nachfrage zusammenhängt. Dies gilt auch für den kostenfreien Versand von Foto-Abzügen und anderen Druckaufträgen, die ebenfalls aus Google One gestrichen werden sollen.

VPN Dienste eignen sich zum Verschlüsseln des eigenen Netzwerkverkehrs in offenen WLAN-Netzen und zum Umgehen von Ländersperren. Über VPN Server in anderen Ländern können Mediatheken und Streaming-Diensten Aufenthaltsorte vorgetäuscht werden, mit denen sich vorhandene Geo-Sperren meist problemlos überwinden lassen.

Als Alternative bieten sich NordVPN, das VPN-Angebot der Firefox-Macher von Mozilla oder die kürzlich von DuckDuckGo ins Leben gerufene VPN-Option an.