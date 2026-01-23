Google Maps und Waze bessern beim Funktionsumfang nach

Die Navigations- und Verkehrs-Apps Google Maps und Waze stehen demnächst mit neuen Funktionen zur Verfügung. In Google Maps wird man irrtümlich abgegebene Verkehrsmeldungen zurücknehmen können und Waze will die Nutzung der App mit fünf neuen Features verbessern.

Beides hat vorab das Blog Android Authority ausgegraben. So finden sich im Quellcode der neuesten Version von Google Maps Hinweise auf die Möglichkeit, zuvor abgesetzte Verkehrsmeldungen wieder zu revidieren.

Google bietet seit über zwei Jahren die Möglichkeit, dass man in Google Maps Meldungen zu Verkehrsstörungen und Gefahrenstellen absetzen kann, ähnlich wie schon längere Zeit in Waze der Fall. Ergänzend soll man künftig auch die Möglichkeit erhalten, selbst abgesetzte Meldungen wieder zurückzunehmen. Bislang muss man hier warten, bis die Störung von selbst verschwindet, weil die Meldung zu lange zurückliegt oder keine Bestätigungen mehr erhält.

Waze plant mehrere neue Warnfunktionen

Waze ist Google Maps in Sachen Funktionsumfang stets ein paar Schritte voraus. Hier haben die Entwickler ausgewählte Nutzer per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt, dass sie in Kürze fünf neue Funktionen in ihre App integrieren.

So soll Waze beispielsweise künftig vor Gefahrenstellen wie scharfen Kurven, Bremsschwellen oder Mautstellen warnen und frühzeitig auf Einsatzfahrzeuge aufmerksam machen, die sich im Straßenbereich befinden. Zudem wollen die Entwickler die Navigation in Kreisverkehren verbessern, die Lieblingsrouten der Nutzer markieren und vor plötzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen warnen.

Gestaffelte Einführung in ausgewählten Ländern

Waze zufolge sollen die Neuerungen im Laufe der kommenden Wochen bereitgestellt werden, allerdings nicht für alle Nutzer in allen Ländern. Eine Warnung vor im Straßenbereich stehenden Einsatzfahrzeugen werden zunächst nur Waze-Nutzer in den USA, Kanada, Mexiko und Frankreich erhalten.