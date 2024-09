Glukosesensor von Dexcom kommuniziert direkt mit der Apple Watch

Der Blutzuckersensor Dexcom G7 lässt sich jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt mit der Apple Watch verbinden. Dem Hersteller zufolge handelt es sich hierbei um das erste und bislang einzige System zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (rtCGM), das direkt mit der Apple Watch kommuniziert.

Die Verbindung zwischen dem Dexcom-Sensor und der Apple-Uhr erfolgt über Bluetooth. Die zugehörige App Dexcom G7 zeigt dann nicht nur den aktuellen Gewebeglukosewert auf der Apple Watch an, sondern man kann vom Handgelenk aus auch einen Trendpfeil und ein Trenddiagramm mit Sensor-Messwerten der letzten, der letzten drei oder der letzten sechs Stunden anzeigen. Zudem lassen sich auch Warnmeldungen direkt auf der Uhr anzeigen.

Die Dexcom-App stellt auf der Apple Watch zudem eine Komplikation bereit, mit deren Hilfe man den jeweils aktuellen Messwert des Sensors direkt in ein mit Apple-Watch-Komplikationen kompatibles Zifferblatt einbinden kann.

„Direct to Watch“ häufig nachgefragt

Dem Hersteller zufolge war die „Direct to Watch“ genannte Erweiterung eine der in Deutschland, Österreich und der Schweiz am häufigsten nachgefragten Funktionen. Nutzer sollen auf diese Weise die Möglichkeit bekommen, das iPhone beim Joggen oder beispielsweise auch bei einem Restaurantbesuch zuhause oder in der Tasche lassen zu können, und sich trotzdem sicher fühlen.

Dexcom ist eigenen Angaben zufolge auch der einzige Anbieter von Geräten zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit, die den Zuckerwert gleichzeitig auf einem Smartphone, einer Smartwatch, einem optionalen Empfänger oder einem System zur automatischen Insulin-Dosierung anzeigen können.

Die neue Funktion muss vom Dexcom-G7-Nutzer manuell aktiviert werden. Bei der Einrichtung wird ein iPhone zwingend vorausgesetzt. Interessierte Nutzer haben die Möglichkeit, das System über zehn Tage hinweg kostenlos zu testen.