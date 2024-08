Genshin Impact und Zenless Zone Zero mit neuen Spielinhalten

Mit Natlan wurde heute die Spielwelt des Fantasy Rollenspiels Genshin Impact um seine sechste Region erweitert. Das westlich von Sumeru gelegene Gebiet ist auch als Reich des Feuers bekannt und beherbergt mächtige Saurierwesen. Mit Kachina, Kinich und Mualani kommen auch drei neue Charaktere ins Spiel, die ihr jedoch nicht automatisch erhaltet, sondern die Gacha typisch gezogen werden müssen.

Update 1.1 für Zenless Zone Zero

Auch der Actiontitel Zenless Zone Zero erhielt bereits vor einigen Tagen neue Inhalte in Form neuer Charaktere und Missionen. Darunter die mysteriöse Agentin Jane Doe. Eine flinke Nahkämpferin, die auch direkt zentraler Teil einer neuen Quest ist und somit direkt ausprobiert werden kann. Womit auch unser erster Eindruck vom Spiel weiterhin Bestand hält: Wenn euch nicht die Sammelwut packt, könnt ihr ZZZ im Prinzip komplett kostenlos durchspielen.

Denn die Story wird nicht nur in aufwändigen Zwischensequenzen und coolen Comicstrips erzählt. Dadurch, dass die Charaktere fester Bestandteil der jeweiligen auf sie zugeschnittenen Missionen sind, legt euch das Spiel die jeweiligen Protagonisten direkt an die Hand. Lediglich abseits der Hauptstory steht euch nur eure persönliches Sammlung an Charakteren zur Verfügung.

Non-Profit Konzerte in Deutschland und Österreich

Auch abseits des Bildschirms bedient HoYoverse seine Fans und dazu gehören auch große Sinfonieaufführungen mit dem Soundtrack von Genshin Impact, die seit Jahren international Konzerthäuser füllen. Zwischenzeitlich wurde zusätzlich das Projekt Impact4Music ins Leben gerufen, welches Hochschulen bei der Musikförderung unterstützt. Und ihnen die Arrangements von Genshin Impact zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung stellt.

Für dieses Jahr stehen im deutschsprachigen Raum noch zwei dieser Konzerte aus. Den Anfang macht am 11. November die Philharmonie der Universität Wien und führt ein Genshin Konzert im Goldenen Saal des Musikvereins Wien auf. Und am 25. November lädt das Orchester der TU Dortmund ins Konzerthaus von Dortmund ein.

Die Ticketpreise starten bei moderaten 10 bzw. 14 Euro und sind noch in hinreichender Zahl verfügbar. Der Erlös der Non-Profit Konzerte soll der Musikförderung dienen und noch weiteren sozialen Projekten zu Gute kommen.