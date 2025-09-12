Geheimtipp: Mathmatico-App rechnet mit freien Eingaben

Mit Mathmatico steht iPhone-Nutzern eine alternative Taschenrechner-App zur Verfügung, die sich vom klassischen Eingabekonzept vieler digitaler Rechner absetzt. Anstatt Eingaben schrittweise über Tasten zu tätigen, erlaubt die App eine freie Texteingabe, bei der der gesamte Rechenweg auf einen Blick sichtbar bleibt.

So lassen sich Zahlenwerte und Rechenzeichen direkt im Fließtext eingeben, ändern und verschieben. Auch Klammerfehler oder versehentlich falsche Werte können jederzeit korrigiert werden, ohne dass die komplette Berechnung neu begonnen werden muss.

Der Fokus liegt auf der Bearbeitbarkeit und Übersichtlichkeit mathematischer Ausdrücke. Nutzer können mit einem Fingertipp nicht nur Zahlen korrigieren, sondern auch einzelne Rechenschritte neu anordnen. Fehler in der Eingabe werden durch erklärende Hinweise erkannt und mit konkreten Lösungsvorschlägen ergänzt.

Für die Navigation im Textfeld gibt es eigene Tasten, mit denen sich der Cursor gezielt positionieren lässt. Darüber hinaus bietet die App eine Undo- und Redo-Funktion, versehentliche Fehleingaben jederzeit rückgängig machen zu können.

Für alltägliche und wissenschaftliche Aufgaben

Neben Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division unterstützt Mathmatico auch komplexere Operationen. Dazu zählen Potenzen, Wurzeln, Prozentrechnungen und Fakultäten ebenso wie die Arbeit mit Konstanten wie e oder π. Auch trigonometrische Funktionen wie Sinus, Kosinus und Tangens sind integriert.

Für Logarithmen stellt die App Funktionen für Basis 2, 10 und e bereit und erlaubt darüber hinaus auch Berechnungen mit beliebigen Basen. Rechenwege können sowohl in Grad als auch in Bogenmaß durchgeführt werden. Alle Eingaben erfolgen in einem zusammenhängenden Textfeld, was für Klarheit bei längeren Berechnungen sorgen soll.

Die Mathmatico-App reicht nicht an Soulver heran, steht App Store aber zum kostenlosen Download bereit und macht eine gute Figur. Ganz ohne Werbung, In-App-Käufe oder Daten-Tracking.