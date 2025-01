„Galaxy S25 Edge“: Samsung sticht das iPhone 17 Air aus

Offiziell angekündigt hat Samsung auf dem gestrigen „Unpacked“-Event drei neue Smartphone-Modelle: Das Galaxy S25 ab 899 Euro, das Galaxy S25+ ab 1.149 Euro und das Galaxy S25 Ultra ab 1.449 Euro. Nebenbei haben die Koreaner jedoch auch einen Geräte-Teaser veröffentlicht, der Apple schon mal die Butter vom Brot nehmen soll.

Samsung zeigt Galaxy S25 Edge

So hat Samsung während der jährlichen Hardware-Veranstaltung auch das neue Galaxy S25 Edge vorgestellt. Das neue Modell zeichnet sich durch ein extrem dünnes Gehäuse aus und soll voraussichtlich noch in der ersten Jahreshälfte 2025 in den Handel starten.

Mit dem Galaxy S25 Edge scheint Samsung auf ein wachsendes Interesse an schlanken Smartphones zu reagieren. Wie Samsungs Mobilgeräte-Chef erklärt, versuche man mit dem neuen Modell, die Leistungsfähigkeit und die Kameraeigenschaften des Galaxy S25 Ultra in ein kompakteres Design zu überführen. Geplant ist das Galaxy S25 Edge preisgünstiger als das Ultra-Modell anzubieten – realistisch scheint eine Listenpreis von 1.249 Euro.

Unklar ist noch, welchen Einfluss die kompaktere Bauweise die Akkulaufzeit des Gerätes haben wird. Die Bezeichnung „Edge“ greift einen Namen aus Samsungs Vergangenheit auf, als das Unternehmen erstmals Smartphones mit gebogenen Displays auf den Markt brachte.

Konkurrenz für das iPhone 17 Air?

Auch Apple soll an einem ultradünnen iPhone-Modell arbeiten, dessen Marktstart bereits in diesem Herbst erwartet wird. Das Modell, das von der Gerüchteküche die Bezeichnung „iPhone 17 Air“ bekommen hat, soll in Apples Lineup die Position einnehmen, die bislang von den Plus-Modelle beansprucht wurde. Erwartet wird, dass Apple das iPhone 17 Air zum dünnsten iPhone aller Zeiten macht – dünner noch als das iPhone 6.