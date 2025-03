Für Puristen: Experteneinschätzung zur Kamera des iPhone 16e

Apple hat mit dem iPhone 16e ein neuen iPhone-Modell auf den Markt geworfen, das als Geschäftskunden-Gerät bewusst aus dem Wettlauf um die beste Kamera ausbricht. Statt wie die restlichen Familienmitglieder auf zunehmend größere und leistungsfähigere Kameras zu setzen, begnügt sich Apple beim iPhone 16e mit einer möglichst kompakten Lösung.

Dass was das 16e weniger an Kamera-Hardware mitbringt würde durch verbesserte Software und optimierte Bildverarbeitung ausgeglichen. Die Entwickler der beliebten Kamera-App Halide haben das Kameramodul des neuen Gerätes jetzt unter die Lupe genommen und bewerten, ob diese Strategie aufgeht.

Das iPhone 16e verfügt über eine einzelne 48-Megapixel-Kamera. Die fehlende Tele- oder Ultraweitwinkelkamera wird durch digitale Anpassungen ersetzt. Apple behauptet, dass die Software eine vergleichbare Bildqualität wie teurere Modelle ermögliche. Tatsächlich zeigt sich, dass Smart HDR und Deep Fusion das Beste aus dem kleineren Sensor herausholen, wenngleich Details in schwächeren Lichtverhältnissen schneller verloren gehen als bei Pro-Modellen.

Sichtbare Stärken und Schwächen

Beim Vergleich mit dem iPhone 16 Pro fallen einige Unterschiede auf. Die Bildkomposition des iPhone 16e ist aufgrund einer leicht engeren Brennweite etwas anders. Zudem neigt die Kamera zu wärmeren Farbtönen. Der softwarebasierte Zweifach-Zoom bietet zwar Flexibilität, zeigt aber Schwächen in Detailtreue und Schärfe.

Ein bedeutender Unterschied ist das Fehlen der sensorbasierten Bildstabilisierung. Dadurch sind Aufnahmen in schwachem Licht oder bei schnellen Bewegungen weniger stabil als bei Pro-Modellen. Besonders in der Dämmerung oder in Innenräumen wird dies sichtbar.

Die Experten von Halide heben hervor, dass Drittanbieter-Apps wie ihre eigene zusätzliche Funktionen erschließen. Mit speziellen Modi könnten Nutzer RAW-Aufnahmen oder eine verbesserte Makrofotografie realisieren. In Kombination mit den vorhandenen Software-Funktionen lässt sich das Potenzial der Kamera erweitern.

Ein Gerät für Puristen

Die Kamera des iPhone 16e bietet eine reduzierte, aber solide Basis für Alltagsfotografie. Wer auf Pro-Funktionen wie optischen Zoom oder Cinematic Mode verzichten kann, erhält eine gut abgestimmte Kombination aus Software und Hardware. Besonders Nutzer, die Wert auf die Bearbeitung von RAW-Bildern legen, könnten von der flexiblen Nachbearbeitung profitieren.

Gegenüber den Spitzenmodellen von Apple zeigt sich das iPhone 16e in einigen Bereichen jedoch klar unterlegen. Das iPhone 16e könnte damit vor allem für Nutzer interessant sein, die gut mit einer einfachen, aber funktionale Kamera leben können.