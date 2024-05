Für die Musik-App: iOS 18 erhält wohl zwei neue Audiofunktionen

Apple soll vorhaben, die nächsten Version des mobilen iOS-Betriebssystems um zwei neue Audiofunktionen zu ergänzen, die die Musik-Applikation Apples aufwerten sollen.

Nach derzeit noch unbestätigten Angaben des Apple-Blogs AppleInsider testet das Unternehmen derzeit eine neue Art nahtloser Audioübergänge sowie eine nicht weiter spezifizierte „Passthrough“-Funktion.

„Smart Song Transitions“

Schon jetzt bietet Apples Musik-App eine einfache Crossfade-Option an, bei der die Lautstärke des aktuellen Songs allmählich gesenkt wird, während die Lautstärke des nächsten Songs langsam erhöht wird, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Konfigurieren lässt sich diese Option in den Systemeinstellungen im Bereich Einstellungen > Musik > Audio.

Unter iOS 18 soll diese Funktion zukünftig um die neuen „Smart Song Transitions“ ergänzt werden, die die Dauer des Übergangs zum nächsten Song dynamisch anpassen. Die Übergänge sollen dabei zwischen einer und zwölf Sekunden in Anspruch nehmen, und werden sich ebenfalls an den persönlichen Geschmack anpassen lassen.

„Passthrough“

Neben den dynamischen Übergängen soll Apple an einer weiteren Neuerung für die Musik-App arbeiten. Arbeitstitel: „Passthrough“. Was genau es mit „Passthrough“ auf sich hat, bleibt unklar. Laut AppleInsider könnte die neue Funktion in Verbindung mit Spatial Audio und Dolby Atmos stehen, konkreter wird man allerdings nicht.

Feststehen soll hingegen, dass „Passthrough“ bestimmte Voraussetzungen mitbringt und daher nur von einigen Geräten werden unterstützt wird und sich, anders als das Spatial Audio, wohl auch ohne vorhandenes Apple-Music-Abonnement nutzen lassen wird.

Es ist davon auszugehen, dass Apple die neuen Funktionen im Rahmen der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz vorstellen wird, deren Auftaktveranstaltung in diesem Jahr am 10. Juni stattfindet.