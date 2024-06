FKM-Armbänder für die Apple Watch zum halben Preis

Es ist erst zwei Wochen her, seit wir über den Verkaufsstart des fluoreszierenden Apple-Watch-Armbands Nomad Glow 2.0 berichtet haben. Jetzt hat auch der Anbieter Lululook eine neue Version seines grünen Leuchtarmbands am Start, die zur Markteinführung deutlich im Preis reduziert für nur 29,50 Euro erhältlich ist.

Die unserer Meinung nach wichtigste Neuerung zeigt sich sofort nach dem Auspacken des Armbands: Der Vorgänger war mehr oder weniger weiß und die neue Version präsentiert sich bei Tageslicht in einem hellen Minzgrün – das ist sicher Geschmacksache, aber uns gefällt diese Variante ein ganzes Stück besser. Bei Dunkelheit leuchtet das Armband dann Neongrün und auch hier hat der Hersteller die Farbkraft verbessert, die Leuchtkraft sei nun bis zu dreimal stärker, als es beim Vorgänger der Fall war.

Mit einem Foto lässt sich der Leuchteffekt nur schwer darstellen. Das Bild unten haben wir mit dem iPhone geknipst. Ihr seht das Armband bei absoluter Dunkelheit; im Hintergrund kann man vielleicht noch die Finger der Hand erahnen, auf der das Armband für das Foto liegt. Derart hell leuchtet das Material allerdings nicht sonderlich lange, danach „glimmt“ das Grün eher dezent vor sich hin.

Auch andere Farben momentan zum halben Preis

Als Material kommt bei den FKM-Armbändern von Lululook Fluoroelastomer zum Einsatz. Der Kunststoff unterscheidet sich von Silikon insbesondere durch mehr Stabilität und Zugfestigkeit, zudem zeigt sich das Material auch beim Kontakt mit Öl oder ähnlichen Stoffen beständiger.

Wir haben die neue Version 2 des Modells in Leuchtgrün verlinkt, alternativ dazu gibt es aber weiterhin auch die ältere Leuchtvariante sowie klassische Ausführungen in den Farben Gelb, Grau, Schwarz, Blau und Grün.

Zumindest momentan bekommt man das normalerweise 58 Euro teure Armband in sämtlichen Versionen zum halben Preis. Der entsprechende Gutschein ist automatisch hinterlegt und wird beim Kaufabschluss aktiviert. Achtet also zum einen auf den Hinweis „Spare 50% an der Kasse“ auf der Produktseite und vor allem beim Checkout darauf, dass sich der Kaufpreis auch tatsächlich auf 29,50 Euro halbiert.