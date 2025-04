Fitness-Smartwatch Vivoactive 6: 11 Tage Akku und Schlafphasen-Wecker

Garmin hat eine neue Generation seiner Fitness-Smartwatch Vivoactive vorgestellt. Die Vivoactive 6 lässt sich von heute an bestellen.

Mit einem Preis von 329,99 Euro ist die Vivoactive 6 etwas teurer als die vorherige Generation der Uhr. Die mit dem Update verbundenen Verbesserungen zeigen sich in erster Linie in der Verdoppelung des internen Speichers von 4 auf 8 GB sowie eine deutliche Erweiterung der unterstützten Workouts- und Trainingsfunktionen aus.

Bei den mit der Vivoactive 6 verfügbaren Trainingsfunktionen bekommt man nun auch über weiterentwickelte Funktionen rund um das Lauftraining hinaus zusätzliche Unterstützung für Sportarten wie Walken, Radfahren oder für Krafttrainings. Garmin hat zudem spezielle Trainings für Rollstuhlfahrer sowie Videoanimationen integriert. Auch die von der Uhr unterstützten Aktivitätsprofile wurden umfassend erweitert. Neben neuen Bereichen wie Motorsport unterstützt die Uhr in Verbindung mit dem Connect-System von Garmin zusätzliche Sportarten wie Gravel-Bike, das E-Bike-Fahren, Wandern, Reiten und etliches mehr.

Schlaf-Tracking und intelligenter Wecker

Garmin bewirbt im Zusammenhang mit der Vivoactive 6 besonders auch den integrierten „intelligenten Weckalarm“. Die Uhr ist mit einer Funktion zur Schlaferfassung ausgestattet und damit verbunden in der Lage, ihren Träger während einer leichteren Schlafphase zu wecken, wenn zuvor ein entsprechendes Zeitfenster vorgegeben wurde.

Beim Tragen während des Schlafs macht sich die lange Akkulaufzeit von Fitnessuhren wie der Vivoactive 6 positiv bemerkbar. Wenn man es darauf anlegt, muss die Uhr nur alle elf Tage ans Ladegerät. Die dauerhafte Bildschirmanzeige lässt sich hierfür deaktivieren. Bei fortwährend eingeschaltetem Display hält die Uhr Garmin zufolge bis zu fünf Tage ohne eine erneute Aufladung durch.

Garmin bietet die Vivoactive 6 in vier verschiedenen Farbvarianten an, bei denen die Gehäusefarbe jeweils auf das mitgelieferte Armband abgestimmt ist. Die Uhr kann über Bluetooth mit dem iPhone verbunden werden, und so beispielsweise auch eingehende Nachrichten anzeigen oder auf Anrufe aufmerksam machen.