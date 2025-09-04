eufyCam S4: Professionelle Videoüberwachung für Haus und Garten

Mit der eufyCam S4 legt die Anker-Tochter eufy die Messlatte im Bereich ihrer Heimüberwachungslösungen höher. Die Kamera kommt mit Leistungsdaten, die man bei eufy sonst bislang nur von deren für den semi-professionellen Einsatz gedachten NVR-Sicherheitsystem kennt.

Das Zwei-Kamera-System kombiniert ein fest verbautes 4K-Weitwinkelobjektiv mit einem Sichtfeld von 130 Grad mit einer Dual-2K-PTZ-Kamera (die Abkürzung steht für Pan–Tilt–Zoom), die schwenkbar ist und einen 360-Grad-Rundumblick ermöglicht. Auf diese Weise soll sich eine umfassende Überwachungslösung realisieren lassen, die sowohl einen fixen Weitwinkelblick als auch die Möglichkeit zum gezielten Nachverfolgen einzelner Objekte bietet. Sobald die fest verbaute Kamera eine Bewegung registriert, kann das PTZ-Modul automatisch heranzoomen und das Ziel im Blick behalten. Die optische Zoomfunktion gewährleistet laut Hersteller detaillierte Aufnahmen auf bis zu 50 Metern.

Die eufyCam S4 wird von einem Akku gespeist und ist mit einem abnehmbaren Solarpanel ausgestattet, das eine Leistung von 5,5 Watt liefert. Bereits eine Stunde direkte Sonneneinstrahlung am Tag soll genügen, um die Kamera dauerhaft zu betreiben. Zusätzlich ist die Anbindung an eine Stromquelle möglich – in Verbindung mit der eufy HomeBase S380 kann die Kamera dann auch für kontinuierliche Aufzeichnungen genutzt werden.

Grundsätzlich lassen sich die Videoaufnahmen auf dem integrierten eMMC-Speicher mit 32 GB Größe oder einer eingesetzten microSD-Karte mit bis zu 256 GB speichern. Wenn eine HomeBase S380 vorhanden ist, lässt sich der Speicher auf mehrere Terabyte ausbauen.

Radarerkennung und Sirene

Um eine bessere Erkennungsfunktion zu gewährleisten, setzt die eufyCam S4 auf eine Kombination aus Radar- und Infrarotsensoren. In Verbindung mit einer HomeBase S380 bietet das System zudem eine Funktion zur Gesichtserkennung und kann zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden. Eine Sirene mit bis zu 105 Dezibel sowie eine farbige Warnbeleuchtung sollen potenzielle Eindringlinge abschrecken.

Rabatt für Frühbesteller

Die eufyCam S4 kommt im Oktober zum Preis von 299 Euro in den Handel. Im Rahmen einer Vorbestellaktion kann man auf der Webseite des Herstellers vorab 100 Euro Preisnachlass auf ein aus zwei Kameras und der HomeBase bestehendes Bundle erhalten. Der Verkaufspreis liegt dann bei 599 Euro statt 699 Euro.