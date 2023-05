Erstmals günstiger: Der neue Akku-Kraftprotz von Ugreen

Der 145-Watt-Kraftprotz ist mit einem Listenpreis von 149,99 Euro in den Markt gestartet, steht auf der Amazon-Produktseite jetzt jedoch nicht nur mit einem Preisnachlass von 20 Prozent, sondern auch mit einem zusätzlichen 20-Euro-Coupon bereit und reduziert den aufgerufenen Verkaufspreis so auf 99,99 Euro.

Alleinstellungsmerkmal des Akkus ist die Tatsache, dass dieser bei der Nutzung der beiden USB-C-Ports in der Lage ist, 145 Watt Leistung gleichzeitig abzugeben. Diese wird auf 100 Watt und 45 Watt aufgeteilt, versorgt also ein MacBook und ein iPhone binnen kürzester Zeit mit einer vollen Ladung.

Technisch setzt der Akku auf moderne Standards und versteht sich auf das Power-Delivery-Protokoll in Version 3. Eine Digitalanzeige an der Seite informiert über die noch im Gerät vorhandene Kapazität. Zum Anschluss von Verbrauchern stehen drei USB-Ports zur Verfügung, die sich alle gleichzeitig nutzen lassen.

Zum einen bietet der Akku angeschlossenen Verbrauchern eine Ladeleistung von bis zu 145 Watt an. Zum anderen hält der Stromspender eine beachtliche Kapazität von 25.000 mAh vor und schafft es damit gerade noch so ins Handgepäck der meisten Fluggesellschaften.

