Erst Werbung. Dann Wut. Jetzt die Revolution: Aqara Kamera-Updates stoppen Abo-Wahnsinn

Aqara hat mit dem Kamera-Hub G5 Pro eine in Sachen Bildqualität und Funktionsumfang sehr gute Sicherheitskamera vorgestellt, die zudem noch einen Matter-Hub integriert hat.

Allerdings sah sich der Hersteller im Anschluss an die Markteinführung mit viel Kritik an dem mit der Kamera verbundenen Abomodell konfrontiert, was ihn letztendlich auch zum Einlenken bewogen hat. Mit Updates für seine Smarthome-App und für die Firmware der Kamera will Aqara das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen und den Käufern der Kamera den Leistungsumfang bieten, den sie von Beginn an erwartet haben.

Einschränkungen und Werbung haben genervt

Selbst wenn man die Aqara G5 Pro ohne jede Zusatzfunktionen als reine Überwachungskamera für Livestreams nutzt, ist man vermutlich schnell von der permanent eingeblendeten Werbung für das optionale „HomeGuardian-Abo“ genervt. Aqara hat einen Teil des erweiterten Funktionsumfangs des Geräts an ein Abo geknüpft und damit verbunden auch jene Nutzer eingeschränkt, die das Gerät ausschließlich lokal verwenden wollen.

Zunächst einmal wird Aqara die Beschränkungen im Zusammenhang mit den in der Kamera verbauten Sensoren zurücknehmen. So wird es künftig auch ohne Abo möglich sein, die Zeitspannen im Zusammenhang mit Erkannten Bewegungen und darauf basierenden Automatisierungen weitgehend frei zu konfigurieren. Auch die Aufteilung von Ereignissen in Kategorien wie „Gesichter“, „Haustiere“ oder „Fahrzeuge“ sowie eine übersichtlichere Anordnung in der Zeitleiste wird künftig für alle Nutzer verfügbar sein. Auch die Wiedergabe gespeicherter Videosequenzen soll optimiert und mit Tasten zum schnellen Vorspulen ergänzt werden.

24/7-Überwachung auf NAS speichern

Besonders erfreuliche Nachrichten gibt es für Besitzer von NAS-Laufwerken. Aqara wird künftig 24/7-Rund-um-die-Uhr-Aufzeichnungen auf lokalen Netzwerkspeichern erlauben.

Die Neuerungen sollen gestaffelt und zumeist noch in diesem Monat Einzug halten. Ein erstes, kleineres Update für die Aqara-App (Version 5.1.9) ist noch in dieser Woche geplant. Am 20. April soll dann die App Version 5.2.0 begleitet von der Firmware-Version 4.3.4 für die Kamera folgen.

Ausführliche Infos zu den Verbesserungen findet ihr im Aqara-Bereich von Reddit. Dort will das Aqara-Team auch auf ergänzende Fragen von Nutzern eingehen.