Epic wird „Fortnite“ und andere Spiele auch über den AltStore anbieten

Nachdem wir gestern bereits darüber berichtet haben, dass der unabhängige App-Marktplatz AltStore jetzt auch erste Apps von Drittanbietern im Programm hat, können wir hier gleich noch eine passende Nachricht hinterherwerfen. Der Spieleanbieter Epic hat angekündigt, dass „Fortnite“ und weitere für Mobilgeräte entwickelte Spiele aus dem eigenen Programm ebenfalls über den AltStore erhältlich sein werden.

Diese Ankündigung ist durchaus bemerkenswert. Epic will ja unabhängig davon in Kürze mit einem eigenen App Store für Mobilgeräte starten. Dieser Ableger des auf dem Desktop längst etablierten Epic Games Store soll weltweit für Android und in den Ländern der Europäischen Union auch auf iOS-Geräten an den Start gehen. Bislang sah es so aus, dass „Fortnite“ und weitere Epic-Spiele für Mobilgeräte künftig dann ausschließlich auf diesem Weg bezogen werden können.

„Fairen Wettbewerb fördern“

Das Unternehmen will eigenen Aussagen zufolge aber der Tatsache gerecht werden, dass es sich schon seit jeher für die Rechte von Entwicklern und einen fairen Wettbewerb engagiert. Dementsprechend sollen nicht nur andere Entwickler die Möglichkeit erhalten, ihre Apps über den Epic Games Store zu vertreiben, sondern die von Epic für Mobilgeräte angebotenen Spiele sollen über andere App Stores erhältlich sein.

Der AltStore ist hier der bislang einzige namentlich genannte Vertriebspartner von Epic. Dem soll aber in Kürze die Ankündigung von mindestens zwei weiteren europäischen Vertriebsplattformen für iOS-Apps folgen.

Epic selbst verlangt von Entwicklern, die ihre Apps über den hauseigenen Epic Games Store anbieten wollen, zwölf Prozent Provision, wenn die Transaktionen über den Epic-Store abgewickelt werden. Wird der Kauf über einen anderen Anbieter abgerechnet, fallen diese Gebühren komplett weg. Umgekehrt will Epic künftig mit weiteren Vertriebspartnern kooperieren, wenn deren Konzept für alle Entwickler attraktiv gestaltet ist.