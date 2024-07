Eine für alle: Openvibe-App vereint Mastodon, Bluesky und Threads

Seit der Übernahme von Twitter durch den Multimilliardär Elon Musk erlebt der Kurznachrichten-Dienst einen Exodus. Nach wie vor gilt Twitter beziehungsweise X.com als primäre Plattform für Personen des öffentlichen Lebens, der Dienst, der lange Zeit als alternativlos galt, muss sich mittlerweile jedoch gegen zahlreiche Alternativen wie etwa Mastodon, Bluesky oder Threads behaupten.

Viele der neuen Twitter-Alternativen setzen dabei auf neue Protokolle und dezentrale Netzwerke, die nicht unbedingt miteinander kompatibel sind, was es nicht unbedingt einfacher macht, interessanten Personen auf verschiedenen Plattformen zu folgen. Ein Dilemma, das der noch recht junge App Store Download Openvibe auflösen möchte.

Für Mastodon, Bluesky, Nostr und Threads

Openvibe ermöglicht es, über eine einzige Oberfläche mit Freunden und Followern auf Mastodon, Bluesky, Nostr und Threads zu kommunizieren und kombiniert dafür die jeweiligen Timelines in einer konsolidierten Ansicht. Zudem will es Openvibe möglich machen, dass die eigenen Beiträge gleichzeitig in mehreren Netzwerken veröffentlicht werden.

Openvibe versteht sich als Aggregator für das offene soziale Web und lässt Anwender bereits vorhandene Accounts nutzen, um sich bei den unterstützten Netzwerken anzumelden. Zum Markteintritt wird die Openvibe-Applikation aktuell kostenlos für iPhone und iPad angeboten, langfristig sollen jedoch Abo-Tarife eingeführt werden, um das Projekt zu monetarisieren. Immerhin: Auch eine Desktop-Applikation ist in Arbeit.

Twitter-Anbindung fehlt

Was an dieser Stelle noch mal unterstrichen werden sollte: Eine Twitter-Unterstützung ist in der Openvibe-App leider nicht vorhanden und auch langfristig nicht mehr zu realisieren. Vor zwei Jahren hatte der Kurznachrichtendienst seine Programmierschnittstellen abgeschaltet und so die Voraussetzungen zum Einsatz von Drittanbieter-Applikationen vollständig über Bord geworfen. Seitdem muss für den Konsum von X zwingend die offizielle Applikation des Kurznachrichten-Netzwerkes eingesetzt werden.