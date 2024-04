Ein Jahr Deutschland-Ticket: Jedes zweite Abo ein Handy-Ticket

Zum einjährigen Geburtstag des Deutschland-Tickets hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Bilanz gezogen und die „größte Tarifrevolution im ÖPNV“ im Rahmen einer Pressekonferenz überwiegend positiv bewertet.

Seit der Einführung des Deutschland-Tickets im Mai 2023 nutzen 11,2 Millionen Menschen das bundesweite Abo. Im ersten Jahr hatten insgesamt etwa 20 Millionen Bürger mindestens einmal ein Deutschland-Ticket. Jede zweite Buchung erfolgte dabei per digitalem Handy-Ticket. 66 Prozent aller ausgegebenen Deutschland-Tickets wurden entweder über Webseiten oder Apps geordert.

Trotz der hohen Nachfrage bleibt die Finanzierung problematisch, da die Einnahmen nicht den Erwartungen entsprachen und nach wie vor eine strukturelle Unterfinanzierung des ÖPNV vorhanden ist. Die Auswirkungen auf die Fahrgastzahlen war zwar durchgehend positiv, dennoch stehen Verkehrsunternehmen auch weiterhin unter finanziellem Druck. Steigende Kosten und gekürzte Förderprogramme verschärfen die Situation.

Oliver Wolff, Geschäftsführer beim VDV kommentiert:

„Das Deutschland-Ticket ist kein politisches Spielzeug, sondern vor allem ein Tarifprodukt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die ebenso Verlässlichkeit erwarten dürfen, wie auch die Verkehrsunternehmen und Verbünde, die die Leistungen erbringen. Fakt ist außerdem, dass die Branche gerade in der Einführungs- und Hochlaufphase des Deutschland-Tickets, also definitiv auch noch im kommenden Jahr, Mehrkosten unter anderem für Vertrieb, Digitalisierung oder Kundeninformation zu schultern hat. Von Einsparungen durch das Deutschland-Ticket kann bislang überhaupt keine Rede sein! Bund und Länder müssen bis Ende September nicht nur gegenteilige Positionen diskutieren, sondern eine Lösung für die Kostenübernahme präsentieren. Es ist wie im normalen Leben, wer eine Dienstleistung oder ein Produkt bestellt, der muss es bezahlen. So simpel und fair möchte die Verkehrsbranche behandelt werden.“